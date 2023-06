Kartik Aaryan et Kiara Advani faites l’un des jodis à l’écran les plus appréciés de l’industrie en ce moment. Ils ont livré l’un des grands succès de 2022, Bhool Bhulaiyaa 2. Et maintenant, ils se réunissent pour Satyaprem Ki Katha. C’est une histoire d’amour avec un hic qui sera révélé dans le film. Avant la sortie, Kartik Aaryan a été vu voyager sur un vol en classe économique. Et les internautes ont réagi à la même chose. Kartik bénéficie d’un énorme nombre de fans, mais même lui se fait critiquer pour diverses choses. C’est une telle chose.

Kartik Aaryan voyage en classe économique

Kartik Aaryan fait la promotion de Saytaprem Ki Katha à travers le pays. Tout récemment, lui et Kiara Advani étaient à Pink City, c’est-à-dire à Jaipur, au Rajasthan. Ils apprécient tous les deux un énorme fan qui s’est rassemblé pour les voir tous les deux comme Sattu et Katha. Il y a quelques jours à peine, Kartik a été vu en train de s’asseoir en classe économique sur un vol. L’acteur a été vu dans une chemise bleue. On le voit se déplacer dans l’allée. Il est aidé par une hôtesse de l’air peu de temps après. Un fan l’a filmé. Kartik prend place et c’est à peu près tout. La vidéo devient virale dans l’actualité du divertissement.

Regardez la vidéo de Kartik Aaryan voyageant en classe économique ici :

Les internautes trollent Kartik Aaryan pour la vidéo

De nos jours, les internautes ont beaucoup à dire sur tout. Et la vidéo de Kartik est critiquée. Les internautes ont qualifié cela de coup de pub de la part de l’acteur puisque la sortie de son film approche. Certains ont dit que de telles choses sont devenues une tendance à promouvoir les films de nos jours. Certains ont également pris la défense de Kartik en disant qu’il n’est qu’un être humain et que c’est parfaitement normal. Découvrez les réactions ici:

Satyaprem Ki Katha entre dans la polémique

Eh bien, le fait qu’une chanson pakistanaise populaire Pasoori soit recréée dans la vedette de Kartik et Kiara a suscité la controverse pour les acteurs et les créateurs de Satyaprem Ki Katha. Les fans ne sont pas satisfaits du fait que les films de Bollywood font des remakes de chansons. Au cours des deux dernières années, beaucoup de chansons ont été refaites et toutes n’ont pas été bien accueillies. Arijit Singh va prêter sa voix à Pasoori Nu. Satyaprem Ki Ki Katha sort le 29 juin.