Pete Davidson est en train de se débarrasser de plus de 100 tatouages ​​- et c’est tout pour un rôle de film.

Le comédien, acteur, écrivain et producteur de 27 ans travaille sur The King Of Staten Island.

Mais en raison de son incroyable art corporel, il doit passer jusqu’à quatre heures par jour à se maquiller pour les couvrir tous.

Ainsi, selon le critique de cinéma d’Aisle Seat Mike McGranahan, il prend des mesures drastiques.

La star de Saturday Night Live – qui était auparavant fiancée à Ariana Grande – fait un énorme changement dans son corps en les « brûlant » pour gagner des heures assis sur la chaise chaque matin.

Le critique a écrit: « Je viens d’assister à une séance virtuelle de questions-réponses avec Judd Apatow et le casting de THE KING OF STATEN ISLAND, »







(Image: Getty)



« Et voici un scoop: Pete Davidson est en train de faire enlever tous ses tatouages! »

Son tweet comprenait une capture d’écran avec des membres de la distribution.

Un utilisateur de Twitter lui a répondu: « Ce n’est pas grave, n’est-ce pas? Pourquoi? »

Mais il a répondu: « Non, c’est réel. Il a même montré sa main, ce qui est déjà fait. Il a dit qu’il fallait 3-4 heures dans le fauteuil de maquillage pour les couvrir, alors il a pensé qu’il serait plus facile de les brûler. . «







(Image: Getty)







(Image: Getty)



Dans une interview révélatrice de 2019 avec le magazine Inked, la star s’est ouverte sur la raison pour laquelle il s’était fait tatouer presque tous les mois.

« C’est juste une libération … Quand je suis tellement maniaque et bouleversé, c’est parfois la seule chose qui fonctionnera pour moi », dit-il.

Son art corporel comprend le visage d’Hillary Clinton, un énorme requin et une image époustouflante du pont Verrazano-Narrows.

Les fans de Pete se sont déjà rendus sur les réseaux sociaux pour lui demander de ne pas les faire retirer.

« Non, quelqu’un l’arrête », a tweeté un fan.

Un autre fan a répondu: « Je ne supporte pas cela. »