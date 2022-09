La star de SAS Who Dares Wins a été forcée de quitter l’émission après que d’autres concurrents se soient cassé DEUX côtes

CALUM BEST n’a pas hérité des dons de footballeur de son père George, mais il aime mettre un tacle croustillant.

Le concurrent de Celebrity SAS: Who Dares Wins a cassé les côtes de la co-star Jonathan Broom-Edwards lors de la section Murder Ball de l’épisode de ce dimanche, forçant le sauteur en hauteur paralympique à se retirer de la compétition.

Pete Dadds / Canal 4

Celebrity SAS: Who Dares Wins concurrent Calum Best a cassé les côtes de la co-star Jonathan Broom-Edwards lors de la section Murder Ball de l’épisode de ce dimanche[/caption]

Canal 4

Murderball est l’un des défis les plus agressifs de l’émission C4 filmée en Jordanie[/caption]

L’ex-mannequin Calum, dont le père de la légende de Man United, George, était l’un des grands du foot, a déclaré: «Je me sentais tellement mal. Je me sentais tellement coupable.

“Mais ensuite j’ai aussi dit:” C’est le nom du jeu, ça arrivera forcément “.

“Je n’aime tout simplement pas être quelqu’un qui bousille l’expérience de quelqu’un d’autre.

« Mais c’est sauvage. C’est ca le truc.

“Vous n’avez qu’à faire ce que vous avez à faire là-bas.”

Murderball est l’un des défis les plus agressifs de l’émission C4 filmée en Jordanie, qui a été intitulée “Hunger Games in the desert” par l’ex-star de Strictly AJ Pritchard, qui est également en compétition.

Les concurrents sont divisés en équipes de quatre et se battent pour placer un pneu dans un but.

Les instructeurs de l’émission, dont Jason “Foxy” Fox, exhortent les célébrités à être aussi brutales que possible, et Calum a clairement pris cela en compte.





Son défi sur Jonathan – qui est né avec un pied bot et a une dystrophie musculaire – s’est déroulé hors des limites, où vous n’êtes pas censé entrer en contact.

Calum a ajouté: “S’il s’est blessé parce que je l’ai plaqué dans les limites, putain qu’il en soit ainsi.

“Mais le fait que j’ai été appelé pour l’avoir fait hors limites, j’ai pensé:” Oh non, non seulement j’ai été appelé pour ne pas l’avoir fait correctement, mais il a des côtes cassées “.”

Il n’y avait pas que les mecs qui se bousculaient, cependant.

La championne de boxe Shannon Courtenay a donné à l’ex-star de Brookside Jennifer Ellison un uppercut vicieux – à la grande horreur du danseur AJ.

Il a dit: «C’est une boxeuse professionnelle, Jen coupe le haut dans les côtes.

“Allez, ce n’est pas un match de boxe.” Cela semble bien pire.

Pete Dadds / Canal 4

Le sauteur en hauteur paralympique Jonathan Broom-Edwards a été expulsé de la compétition après s’être cassé les côtes[/caption]