La star de Sam Bahadur, Vicky Kaushal, pose à côté de la statue du maréchal Sam Manekshaw

Vicky Kaushal, qui devrait jouer dans le biopic Sam Bahadur du maréchal Sam Manekshaw, a laissé tomber une photo de lui posant à côté de la statue de l’ancien chef de l’armée décédé. S’adressant à Instagram, Vicky a partagé une photo qu’il a sous-titrée “SAM” et a ajouté une maison et un emoji au cœur rouge.

Sur la photo, l’acteur de Manmarziyaan avait l’air pimpant alors qu’il enfilait un sweat à capuche noir et accessoirisait son look avec des nuances noires et une casquette noire. Peu de temps après que l’acteur a laissé tomber la photo, les fans ont submergé la section des commentaires avec des cœurs rouges et des émoticônes de feu. “Excité pour #sambahadur”, a commenté un fan. Un autre fan a écrit : “Je suis ta plus grande fan Vicky bhaiya.”





Récemment, les créateurs de Sam Bahadur ont dévoilé un teaser du film et annoncé la date de sortie officielle au 1er décembre 2023. Dans le teaser, on peut voir Vicky portant un uniforme et passant devant ses troupes alors qu’elles se dirigent vers sa sortie. Le film est réalisé par Meghna Gulzar qui a dirigé l’acteur dans le drame d’espionnage Raazi d’Alia Bhatt.

Parlant du film, Vicky a déclaré dans un communiqué: “J’ai la chance de jouer le rôle d’un héros et d’un patriote de la vie réelle dont on se souvient encore et qu’on aime pour ses contributions à notre pays. Il y a beaucoup à apprendre et à retenir comme un acteur. Avec la quantité de préparation et de travail acharné de toute l’équipe, je suis sûr que le public sera ravi de regarder le voyage fascinant de Sam pour faire de l’Inde ce qu’elle est aujourd’hui.

Pendant ce temps, Vicky sera ensuite vue dans la comédie à venir Govinda Naam Mera, qui devrait être diffusée exclusivement sur la plate-forme OTT Disney + Hotstar à partir du 16 décembre. Kiara Advani et Bhumi Pednekar sont les deux principales dames du réalisateur Shashank Khaitan, produit par Karan Johar sous sa bannière Dharma Productions.