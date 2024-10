La star de Saltburn, Barry Keoghan, joue le rôle d’un père célibataire dans le film Bird, annoncé par Bafta

Getty Images Barry Keoghan, photographié le mois dernier, a déjà joué dans Saltburn et The Banshees of Inisherin

Un nouveau film acclamé par la critique mettant en vedette Barry Keoghan a été présenté en première britannique au Festival du film de Londres, un an après l’apparition de l’acteur irlandais dans le succès viral Saltburn. Bird, réalisé par Andrea Arnold, voit Keoghan jouer un jeune père chaotique élevant ses enfants dans un lotissement difficile. Le film a globalement été bien accueilli par les critiques – même si un point particulier de l’intrigue s’est révélé controversé. Keoghan avait déjà été nominé aux Oscars pour sa performance comique dans Les Banshees d’Inisherin, qui mettait également en vedette Colin Farrell et Brendan Gleeson.

Le joueur de 32 ans est également apparu dans The Batman, Eternals, Dunkirk et The Killing of a Sacred Deer. Mais c’est Saltburn de 2023 qui a sans doute eu le plus grand impact culturel de sa carrière. Le film d’Emerald Fennell a choqué le public lors des festivals d’automne de l’année dernière et plusieurs de ses scènes sont devenues virales lorsque le film est ensuite sorti sur les services de streaming.

Mubi Keoghan incarne un père erratique mais attentionné dans son dernier film Bird

Brillamment, une scène de Bird fait une référence particulièrement tranchante à Murder on the Dancefloor, la chanson de Sophie Ellis-Bextor sur laquelle Keoghan a dansé nu à Saltburn. L’acteur a également fait la une des journaux l’année dernière pour sa relation intermittente avec Sabrina Carpenter, actuellement la star la plus brillante de la musique pop. Il est intéressant de noter que Keoghan a refusé un rôle dans le prochain blockbuster Gladiator II afin de pouvoir tourner Bird à la place – ce qui est particulièrement surprenant si l’on considère qu’il n’est même pas le personnage principal du film d’Arnold. Mais, comme Ryan Lattanzio d’IndieWire a noté : Keoghan est « superbe dans quelques scènes clés », tandis que Iana Murray de GQ a déclaré cela « pourrait bien être sa plus grande performance à ce jour ». Jo-Ann Titmarsh du Standard a ajouté La représentation de Keoghan comme un « père charmant, instable, aimant et erratique est un tour de force ».

Getty Images Nykiya Adams a assisté samedi à la première britannique de Bird au Royal Festival Hall de Londres.

Interrogé en début d’année sur son choix entre les deux films, Keoghan a expliqué : « Je suis un grand fan de Gladiator et un grand fan de ce casting. C’est dommage que vous ne puissiez pas faire les deux. Mais cela arrive dans ce jeu. Vous ne pouvez pas faire les deux. » Il a finalement estimé qu’il avait pris la bonne décision, décrivant Bird comme « l’expérience la plus artistique jamais vécue pour moi en tant qu’acteur ». La plupart des critiques ont loué les performances à plusieurs niveaux de Keoghan, avec le critique Bob Mann notant son personnage « est un voyou bruyant, jurant, couvert de tatouages, toxicomane et trafiquant de drogue… mais c’est aussi un parent qui essaie de garder ses enfants sur la bonne voie et a un côté plus doux qui est assez charmant. » Le film a peut-être une chance dans la course aux Oscars, mais il est probablement plus susceptible d’être présenté aux Bafta Film Awards ou aux British Independent Film Awards (Bifas).

Getty Images La réalisatrice Andrea Arnold a présenté le film sur scène au Festival du film de Londres samedi soir.

Bird se concentre sur Bailey (Nykiya Adams), 12 ans, qui est élevée par son père (Keoghan) dans un appartement de squatter dans un lotissement ouvrier de Gravesend où la violence et la drogue sont partout – y compris dans sa propre maison. Mais elle entre bientôt en contact avec un homme sensible surnommé Bird (la star de Passages, Franz Rogowski), qui est revenu dans le domaine où il a grandi pour tenter de retrouver sa famille. Se méfiant d’abord de lui, Bailey finit par le découvrir comme une sorte de mentor et de protecteur, ce qui lui donne une nouvelle perspective sur la vie. Pendant la majeure partie de sa durée d’exécution, Bird offre un réalisme social, d’excellentes performances d’acteur, des moments d’humour et des personnages compliqués – notamment Bailey, attentionné mais imparfait. Le portrait des jeunes et de leurs luttes contre la violence et la drogue semble authentique et évoque une énergie similaire à celle du film Fish Tank d’Arnold de 2009. L’oiseau a souvent un air menaçant, mais aussi une certaine tendresse. C’est un excellent film – peut-être l’un des meilleurs du Festival du Film de Londres – mais il y a un choix artistique particulier vers la fin qui divisera le public.

Mubi La nouvelle venue Nykiya Adams incarne Bailey, le protagoniste de Bird, âgé de 12 ans, la fille du personnage de Keoghan.

Getty Images Barry Keoghan et Franz Rogowski photographiés lors de la première mondiale du film à Cannes plus tôt cette année

Certains téléspectateurs pourraient avoir l’impression que le mouvement final gâche le film, mais d’autres applaudiront la tournure bizarre – comme l’ont fait de nombreux critiques. « Arnold commence très tôt à laisser entendre qu’une force surnaturelle ou fantastique est à l’œuvre ici, et cela gâcherait le film d’en révéler trop. » a déclaré Leslie Felperin du Hollywood Reporter. « Tout cela devient assez lourd en intrigue pour un film d’Arnold. » Tim Robey du Telegraph a déclaré : « Personnellement, je ne pouvais pas suivre Arnold au-delà de la ligne pointillée vers un réalisme magique et violent, même si cela se situait dans le sens de la fantaisie d’une jeune fille. « C’est une erreur de calcul, comme jouer sa couleur la plus faible en la prenant pour un atout. »