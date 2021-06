La star de Salman Khan-Pooja Hegde « Kabhi Eid Kabhi Diwali » renommée « Bhaijaan » ? Détails à l’intérieur

Le prochain film de la superstar de Bollywood Salman Khan « Kabhi Eid Kabhi Diwali » aurait été renommé « Bhaijaan ». Le film qui sera dirigé par Farhad Samji devrait sortir en salles le Diwali 2022. Il met en vedette l’acteur Pooja Hegde dans le rôle principal féminin. En dehors de cela, le film mettra également en vedette Aayush Sharma et Zaheer Iqbal, entre autres.

Alors que le tournage du film devrait commencer en novembre 2021, le premier aperçu devrait sortir le jour de l’Aïd al-Adha en juillet de cette année.

Selon un rapport du Times of India, Salman Khan devrait faire une séance photo avec le casting du film dans sa ferme de Panvel dès que la situation COVID s’améliorera. Le rapport suggère que la designer Ashley Rebello a déjà commencé à travailler sur le look de Salman pour le film qui sera apparemment vu dans une kurta blanche et un jean et arborera un look rasé de près.

Selon les rapports, le film tourne autour du lien de fraternité, c’est la raison pour laquelle le renommer « Bhaijaan » semblerait approprié.

Les rapports suggèrent également que la comédie d’action est un remake d’un film tamoul à succès. Dans le film, Salman Khan jouera le rôle de l’aîné de trois frères. Dans le film, Salman décide de rester célibataire car il est d’avis que cela peut provoquer une discorde dans la famille. Cependant, après que ses jeunes frères aient trouvé l’amour, ils conspirent pour lui trouver un partenaire approprié.

Cependant, aucune déclaration officielle des fabricants n’a encore été publiée.

Pendant ce temps, Salman a également quelques autres films dans son chat, dont « Tiger 3 » aux côtés de Katrina Kaif et Emraan Hashmi. Il a également ‘Kick 2’ avec Jacqueline Fernandez et ‘Antim: The Final Truth, réalisé par Mahesh Manjrekar.