La star de Salman Khan fait beaucoup CECI le jour 1

Au milieu de la pandémie de coronavirus, Salman Khan interprète « Radhe: Your Most Wanted Bhai » a été publié en Inde et dans le monde jeudi 13 mai. En raison de la crise actuelle du COVID-19, « Radhe » n’a pas réussi à obtenir une sortie en salles majeure dans le pays, cependant, le film a obtenu une sortie étendue à l’étranger avec certaines restrictions.

L’analyste commercial, Taran Adarsh, s’est rendu sur Twitter vendredi 14 mai pour parler des performances du film au box-office à l’étranger le jour 1. Les collectes au box-office du premier jour de Radhe en Australie se sont élevées à 62988 AUD (35,71 lakhs de Rs) en Nouvelle-Zélande. il était de 11 199 NZD (5,90 lakhs).

Adarsh ​​a également mentionné que «Radhe» avait pris un bon départ aux Émirats arabes unis et que les vacances de l’Aïd devraient ajouter à un grand total. Les collections des États-Unis sont encore à venir.

#Xclusiv: #Radhe * Jour 1 * #Overseas … #Australia Thu A $ 62988 [₹ 35.71 lakhs] / 66 loc @comScore #NewZealand jeu.11199 $ NZ [₹ 5.90 lakhs] / 19 loc @comScore #USA Thu biz mis à jour le soir. @comScore #UAE Flying start. Les vacances #Eid ajouteront à un grand total », a écrit Adarsh ​​dans son message.

Selon le Box Office India, la réponse à ‘Radhe’ sur le marché étranger est de 40% inférieure à celle de la précédente sortie de Salman pour l’Aïd ‘Bharat’ en 2019. En raison de la pandémie, le film occupe 50% des marchés clés.

Au cours de son interaction avec les médias, tout en parlant des chiffres du box-office pour ‘Radhe’, Salman a déclaré: « Nous pouvons obtenir les chiffres les plus bas avec Radhe. Nous perdrions de l’argent sur Radhe et les collections au box-office seront presque nulles mais nous continuons d’avancer avec Radhe. «

S’adressant à Bollywood Hungama, Bhumika Tewari, responsable des revenus et de la distribution (Inde et outre-mer), Zee Studios, a déclaré: «À l’étranger, quelque 750 à 800 écrans impairs joueront Radhe: Your Most Wanted Bhai, au moment où nous parlons. Nous aurions pu publier Radhe: Your Most Wanted Bhai sur plus de 1000 écrans, mais certains pays sont toujours sous verrouillage comme la Malaisie, la Thaïlande, les Maldives, le Canada, etc. Cependant, aux EAU-GCC, Dabangg 3 (2019) a ouvert à 450 écrans et avec Radhe – Your Most Wanted Bhai, nous avons déjà réussi à obtenir 350 écrans. Bahreïn, Oman et le Koweït sont quant à eux bloqués. Ces lieux ouvriront le 17 mai. Nous toucherons donc la barre des 400 écrans dans la ceinture UAE-GCC. »

Réalisé par Prabhu Deva, «Radhe: Your Most Wanted Bhai» est sorti jeudi 13 mai dans plus de 40 pays, y compris une sortie en salles sur les principaux marchés étrangers à l’occasion de l’Aïd. ‘Radhe’ met également en vedette Disha Patani, Randeep Hooda et Jackie Shroff dans des rôles clés.