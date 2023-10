La star de Salaar, Prabhas, va bientôt se marier ? La tante de l’acteur brise le silence

Étoile pan-indienne Prabhas a un fan énorme et fou qui le suit. Il y a eu beaucoup d’histoires sur Prabhas et sa vie personnelle. Les gens ont fait de nombreuses spéculations sur son mariage et l’ont lié à plusieurs de ses co-stars. Cependant, Prabhas n’a jamais réagi à toutes ces rumeurs. Mais maintenant, il y a quelqu’un de la famille de Prabhas qui a parlé de son mariage.

Oui, Peddamma de Prabhas (sa tante paternelle) Shyamala Devi a parlé de son mariage. Shyamala Devi est l’épouse de feu Krishnam Raju. Elle a parlé de son mariage lors de sa visite au temple Vijayawada Kanaka Durga mardi.

Prabhas doit-il se marier ?

Shyamala Devi a déclaré qu’elle sentait toujours son mari Krishnam Raju autour d’elle. Elle a dit que Prabhas recevrait certainement les bénédictions de son Peddananna (Krishnam Raju).

Elle a dit que Prabhas se marierait définitivement et que Durga Mata lui accorderait ses bénédictions. Elle a dit que les bénédictions de son oncle étaient également avec lui.

Elle a assuré que les médias seraient invités au mariage de Prabhas et que le mariage aurait certainement lieu. Son mariage a toujours été un sujet brûlant dans l’actualité du divertissement.

Salaar sortira le 22 décembre

Côté travail, Prabhas attend actuellement la sortie de son film, Salaar. Le film devait sortir le 28 septembre, mais il a été repoussé en raison de travaux de post-production en cours.

Le film allait entrer en conflit avec celui de Vivek Aghnihotri. La guerre des vaccins et Fucrey 3 le 28 septembre. Salaar sortira désormais le 22 décembre de cette année et affrontera Shah Rukh Khan. Dunky Au box-office.

Un aperçu des honoraires du casting de Salaar

Salaar, réalisé par Prashanth Neel, met également en vedette Prithviraj Sukumaran, Shruti Haasan et Meenakshi Chaudhary.

Récemment, Prabhas a fait la une des journaux lorsque son compte Instagram a soudainement disparu. Beaucoup de gens pensaient qu’il avait supprimé son compte ou qu’il avait été piraté. Cependant, son compte est désormais à nouveau visible sur Instagram.