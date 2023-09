La star de Salaar, Prabhas, suit les traces de Shah Rukh Khan après avoir aveuglément fait confiance à Om Raut avec Adipurush ?

Prabhas arrive avec son prochain, Salaar, Pendant Noël. Et avec ça, il va affronter Shah Rukh Khan et son nouveau film Dunky Au box-office. Ce grand affrontement devrait provoquer un boom dévastateur au box-office, donnant à l’industrie le coup de pouce dont elle a tant besoin après la pandémie. Alors que Shah Rukh Khan a livré deux films à Rs 1 000 crore (Jawan et Pathaan), le prochain Prabhas serait le plus grand acteur en ligne par Prashanth Neel après son succès avec le KGF la franchise. Et la star de Baahubali est très impliquée dans le tournage après le Adipurus débâcle.

Prabhas a aveuglément fait confiance à Om Raut pour Adipurus

Prabhas, Kriti Sanon et Saif Ali Khan avec Adipurus était l’un des films les plus attendus de l’année qui a terriblement chuté au box-office. Les fans de Prabhas ont été assez déçus du traitement du film, tout comme le public générique du traitement de l’épopée hindoue Ramayan. De la caractérisation aux dialogues et costumes en passant par les VFX, Adipurus a reçu de fortes réactions négatives. Prabhas a aveuglément fait confiance à Om Raut et à la vision de son réalisateur du récit du Ramayana. Un ami de Prabhas raconte à Koimoi.com que la star de Pan-India a eu l’impression que les choses n’allaient pas bien à plusieurs reprises au cours du tournage long et rigoureux de Adipurus. Et lorsque la même chose était exprimée, le réalisateur le rassurait que tout se déroulait conformément à la conception et au plan.

Prabhas suivra la route de Shah Rukh Khan et Salman Khan avec ses prochains projets

L’ami cinéaste de Prabhas révèle la prochaine étape de l’acteur sur le portail d’informations sur le divertissement. Prabhas n’a plus l’intention de s’abandonner complètement à la vision du réalisateur. Et tout comme les superstars de Bollywood, Shah Rukh Khan et Salman Khan, Prabhas apportera désormais également sa contribution lors du tournage des films. Non seulement il apportera sa contribution créative, mais il « mettra également le pied à terre lorsqu’il sentira instinctivement que le réalisateur se trompe », a déclaré l’ami selon le portail.

En ce qui concerne le grand affrontement, alors que Dunki est une comédie dramatique sociale de Rajkumar Hirani, Salaar de Prabhas est un artiste d’action de masse qui a un lien avec la franchise KFG. Salaar a été retardé en raison des plans VFX que l’équipe n’a pas encore reçus. En plus de cela, il y a le point culminant qui doit être refait.