La star de Salaar Prabhas giflée par un fan à l’aéroport [Watch viral video]

Superstar du Sud Prabhas est l’un des acteurs les plus populaires du pays. L’acteur bénéficie d’une énorme base de fans et est également l’un des acteurs les mieux payés en Inde. L’engouement autour de Prabhas s’est multiplié après le succès fulgurant de ses films Baahubali et Baahubali 2 et les fans affluent en grand nombre chaque fois que l’acteur fait une apparition publique. Alors que l’acteur attend la sortie de son prochain thriller d’action Salaar, une vidéo de l’acteur interagissant avec une fan féminine devient virale sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, Prabhas et son fan posent ensemble pour une photo, mais ce qui a attiré l’attention des utilisateurs des médias sociaux, c’est le geste trop excité du fan après avoir pris les photos.

La fan féminine de Prabhas gifle le Salaar star dans une vidéo virale

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on peut voir Prabhas interagir avec ses fans en sortant de l’aéroport. Lorsqu’une fan féminine a demandé une photo avec le Salaar star, l’acteur a joyeusement posé pour elle. Peu de temps après que la photo ait été prise, on pouvait voir la fan sauter de joie et ne pouvait pas contenir son enthousiasme à l’idée de regarder son idole en personne. Le fan a fini par donner une gifle ludique sur les joues de l’acteur tout en essayant de le toucher, laissant Prabhas se frotter la joue et se demander ce qui s’était passé. La vidéo a été partagée il y a quelques années par une fanpage de l’acteur. Regarde:

Front de travail

Côté travail, Prabhas a récemment été vu dans le film magnum opus, Adipurush. Réalisé par Om Raut, le film mettait également en vedette Saif Ali Khan, Kriti Sanon et Sunny Singh dans des rôles clés et était basé sur le livre épique mythologique hindou Ramayana. Le film a fait face à de sévères réactions négatives de la part du public et des critiques et a récolté plus de Rs 400 crore au box-office mondial.

Prabhas sera ensuite vu dans KGF réalisateur de renommée Prashanth Neel’s Salaar. Mettant également en vedette Shruti Haasan, Prithviraj Sukumaran et Tinnu Anand, le film devait initialement sortir en salles le 28 septembre 2023, mais a été reporté par les réalisateurs en raison d’un retard dans la post-production. Apparemment, Salaar envisage désormais une sortie mondiale à Noël 2023 et affrontera au box-office celui de Shah Rukh Khan Dunky. Réalisé par Rajkumar Hirani, Dunky devrait sortir dans les cinémas du monde entier le 22 décembre 2023 et marquera la troisième sortie de Shah Rukh de l’année après Pathaan et Jawan.