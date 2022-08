La star de Salaar Prabhas félicite Nikhil Siddhartha et toute l’équipe pour leur “succès à succès”

Dirigé par Nikhil Siddhartha, le film en langue télougou Karthikeya 2 a été un succès surprise à travers l’Inde. Le film, réalisé par Chandoo Mondeti, est un thriller d’aventure mystérieux dans lequel le personnage de Nikhil, le Dr Karthikeya Kumaraswamy, est à la recherche du bracelet de cheville de Lord Krishna dans la ville perdue de Dwarka.

Maintenant, Prabhas a félicité toute l’équipe de Karthikeya 2 pour son succès phénoménal. S’adressant à son compte Instagram, la star de Baahubali a tagué l’ensemble du casting de stars, y compris Nikhil, l’actrice principale Anupama Parameswaran, Anupam Kher, le réalisateur Chandoo Mondeti et les a félicités pour leur “succès à succès”.





Nikhil, qui a fait ses débuts dans le film musical Telugu Happy Days en 2007, a également réagi au message de Prabhas. Il a partagé son histoire Instagram sur son compte Instagram personnel et a écrit : “Prabhas Bhai… Merci, notre équipe Karthikeya 2 est submergée par vos souhaits.”





Pendant ce temps, côté travail, la nouvelle affiche du prochain film de Prabhas intitulé Salaar avec le réalisateur du KGF Chapter 2 Prashanth Neel a été dévoilée à l’occasion du 76e jour de l’indépendance de l’Inde, c’est-à-dire le lundi 15 août. la date de sortie a également été annoncée au 28 septembre 2023.

LIRE | Salaar vs Fighter: Prabhas, le film de Prashanth Neel va affronter Hrithik Roshan, acteur vedette de Deepika Padukone

L’acteur à méga budget, qui met également en vedette Shruti Haasan dans le rôle principal féminin et Jagapathi Babu dans le rôle de soutien, est sur le point d’affronter Hrithik Roshan et Deepika Padukone vedette Fighter qui avait déjà verrouillé la même date de sortie. Fighter est réalisé par Siddharth Anand dont le prochain film est le très attendu Pathaan avec Shah Rukh Khan.

Pour en revenir à Karthikeya 2, la version hindi du film a connu un succès sans précédent et livre une rude concurrence à Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan avec Laal Singh Chaddha et Raksha Bandhan d’Akshay Kumar, qui se sont affrontés au box-office le 11 août.