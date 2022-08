La star de Salaar Prab doit-elle collaborer avec le réalisateur de Pathaan, Siddharth Anand, pour un thriller d’action ?

La superstar du Sud Prabhas et le réalisateur Siddharth Anand s’affronteront l’année prochaine alors que les réalisateurs du prochain film de l’acteur Baahubali Salaar, dirigé par le réalisateur de la franchise KGF Prashanth Neel, ont récemment annoncé sa date de sortie le 28 septembre 2023, et le prochain film du réalisateur Pathaan Anand Fighter, avec Hrithik Roshan et Deepika Padukone, devrait sortir en salles à la même date.

Cependant, selon un rapport récent, le duo acteur-cinéaste collaborera également pour un thriller d’action élégant et commencera à tourner pour le même en min-2023. On dit que Siddharth, qui a livré le blockbuster d’action War avec Hrithik Roshan et Tiger Shroff, finalisera bientôt le scénario.

Une source a été citée disant à Pinkvilla: «Prabhas et Siddharth sont actuellement occupés par leurs projets en cours. Cependant, le cinéaste a simultanément commencé à préparer sa collaboration avec Prabhas. Le film sera monté à grande échelle et ils veulent commencer le tournage à la mi-2023. Siddharth verrouillera bientôt le scénario final, et il sera également tourné en Inde et à l’étranger.”

Outre Salaar, Prabhas a Adipurush et Project K dans son pipeline. Basé sur le Ramayana, Om Raut a dirigé les stars d’Adipurush Prabhas et Saif Ali Khan, et leurs rôles sont basés sur Lord Rama et Ravana, tandis que le rôle de Kriti Sanon est basé sur Sita. Adipurush devrait sortir dans les salles le 12 janvier de l’année prochaine.

Parlant du prochain projet de Siddharth, son prochain film est l’acteur Pathaan avec Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham dans les rôles principaux. L’un des films les plus attendus du cinéma indien puisqu’il marque le retour de SRK sur les écrans après quatre ans, la production de Yash Raj Films sortira en salles le 25 janvier 2023.