La star de RRR, Ram Charan, félicite l’équipe pour son méga succès, Nikhil Siddhartha et Anupam Kher réagissent

La dernière aventure épique en télougou de Nikhil Siddhartha, Karthikeya 2, s’est avérée être un blockbuster pan-indien. Le public afflue vers les cinémas pour regarder le film, et il continue de dominer le box-office même dans la troisième semaine de sa sortie. En raison du méga succès du film, Ram Charan a félicité l’équipe et a déclaré qu’un bon film comme Karthikeya 2 ramène toujours la gloire dans les salles.

Sur son Twitter, la star de RRR a déclaré : “Les bons films ramènent toujours la gloire au cinéma ! Félicitations à toute l’équipe pour le succès retentissant de #karthikeya2”

Voici le tweet de Ram Charan



Peu de temps après le tweet de Ram, la star de Karthikeya 2, Nikhil, a retweeté le message avec sa citation et a reconnu son amour pour l’acteur. Nikhil a écrit: “Charan Bhai (emoji mains jointes) venant de vous, toute l’équipe de #Karthikeya2 est ravie (emoji coeurs) et moi aussi (mains jointes, emojis visage souriant) Vos souhaits comptent beaucoup pour nous (emoji feu) # RRR #AlluriSeetharamaraju #Karthikeya2Hindi.”

Voici la réponse de Nikhil à Ram

Charan Bhai venant de vous toute l’équipe de #Karthikeya2 est fou de joie et moi aussi Vos souhaits comptent beaucoup pour nous #RRR #AlluriSeetharamaraju #Karthikeya2Hindi https://t.co/u8fVCvww8v– Nikhil Siddharta (@actorNikhil) 27 août 2022

Même la star vétéran Anupam Kher, qui a fait une apparition spéciale dans Karthikeya 2, a retweeté le tweet de Charan et l’a remercié pour son soutien. “Je suis totalement d’accord avec toi mon ami. Merci cher @AlwaysRamCharan pour tes voeux chaleureux. J’admire ton travail ! Jai Ho !”

Voici la réponse d’Anupam à Ram

Je suis tout à fait d’accord avec toi mon ami. Merci très cher @AlwaysRamCharan pour vos souhaits chaleureux. J’admire votre travail ! Jai Ho ! https://t.co/E77VV0DO5y— Anupam Kher (@AnupamPKher) 27 août 2022

Nikhil Siddhartha vedette aventure épique Karthikeya 2 continue de dominer le box-office mondial, et le film a franchi la barre des 100 crores au box-office. Oui, le film a franchi le cap des Rs 100 crores, et la star principale a reconnu l’amour du public. Jeudi, Nikhil et toute l’équipe de Karthikeya 2 se sont rendus au parc des expositions de Kurnool pour célébrer le jalon massif au box-office mondial. Dans la ceinture hindi, Karthikeya 2 a ouvert avec seulement 53 émissions le jour 1. Cependant, compte tenu de l’intérêt du public pour le film, les émissions de Karthikeya 2 ont été portées à plus de 1575 émissions au jour 5.