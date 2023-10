La star de « Rocky IV », Dolph Lundgren, a hâte de voir l’intelligence artificielle utilisée dans le domaine médical.

« J’en suis sûr, l’IA sera extrêmement utile », a déclaré Lundgren à Fox News Digital. « Ils l’utilisent déjà dans la recherche sur le cancer. »

Il a poursuivi : « Ils l’ont utilisé pour trouver ce vaccin contre le COVID si rapidement. Et ils ont en fait pris ces mêmes algorithmes et l’ont utilisé dans la recherche sur le cancer. [I know] parce que je suis un peu impliqué dans ça maintenant. Il y a donc des aspects vraiment positifs. »

Plus tôt cette année, CNBC a rapporté que Moderna s’était associée à IBM pour utiliser l’IA générative et l’informatique quantique pour faire progresser la technologie de l’ARNm, un élément clé du vaccin COVID-19 de l’entreprise. L’accord pourrait contribuer à accélérer les travaux de Moderna sur de nouveaux vaccins et thérapies.

Le mois dernier, Insilico Medicine, une société de biotechnologie axée sur l’IA basée à Hong Kong et à New York, a récemment annoncé que son nouveau médicament conçu par l’IA pour le COVID-19 était entré dans les essais cliniques de phase I et pourrait devenir une alternative aux antiviraux actuels comme Paxlovid et Lagevrio.

Lundgren lutte contre un cancer depuis 2015 après que les médecins ont découvert une tumeur au rein.

Il a subi une intervention chirurgicale et se portait bien jusqu’en 2020, date à laquelle d’autres tumeurs ont été découvertes.

En 2021, on lui a dit qu’une tumeur avait atteint la « taille d’un citron » et était inopérable, mais il a ensuite demandé un deuxième avis et des traitements alternatifs ont été mis à la disposition de l’acteur.

Lundgren a déclaré à Fox News Digital qu’il se portait désormais bien, même s’il était toujours confronté à un chemin quelque peu difficile.

« La dernière fois que j’ai vérifié, vous savez, tout allait bien », a-t-il déclaré. « Il n’y a pas de cancer et ils vérifient le sang pour détecter la présence de cellules cancéreuses. »

Il a poursuivi : « Je pense que je devrai toujours suivre un traitement et en être conscient, mais je vis une vie normale maintenant. C’est différent d’entendre qu’il vous reste trois mois, ce que j’ai bien sûr vécu pendant cette période. une pièce qui a vraiment changé ma vie. »

Selon une étude publiée en août par Nature Medicine, pour aider à identifier l’origine inconnue, des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology ont créé un modèle d’intelligence artificielle qui analyse les informations génétiques du patient et prédit l’endroit où la tumeur est apparue pour la première fois.

En utilisant le nouveau modèle d’IA pour 900 patients atteints de cancers d’origine inconnue, les chercheurs ont découvert qu’ils pouvaient classer avec précision au moins 40 % des tumeurs.

Il s’agit de l’une des nombreuses avancées dans la recherche sur le cancer utilisant l’IA, y compris d’autres modèles permettant de prédire les cancers du sein, de la prostate et du pancréas.

Quant aux autres applications de l’IA, Lundgren y voit « des bons et des mauvais côtés ».

« Les téléphones portables sont géniaux, mais ils sont aussi un peu un fléau, vous savez, ils créent une dépendance et vous n’avez jamais de temps libre », a-t-il déclaré à titre d’exemple.

« J’espère qu’ils ne remplaceront pas les journalistes ou les acteurs », a-t-il ajouté en riant. « Je ne le pense pas, je suis positif et je pense que l’ingéniosité humaine trouvera un moyen de la contrôler et de l’utiliser au mieux. »

Les préoccupations de Lundgren en matière d’IA pour les acteurs font écho à l’un des principaux points de friction dans les négociations désormais au point mort entre la SAG-AFTRA et l’AMPTP, le droit de protéger son image contre toute duplication ou modification par l’IA.

