Dolph Lundgren et sa fiancée Emma Krokdal se sont mariés à Mykonos, en Grèce, la semaine dernière, peut le confirmer Fox News Digital.

L’acteur suédois de 65 ans et l’entraîneur personnel norvégien de 27 ans se sont mariés lors d’une cérémonie intime dans leur villa le 13 juillet.

« Nous avons choisi de célébrer notre amour en nous mariant dans notre villa à Mykonos, avec notre famille et quelques amis proches », a écrit le couple dans un communiqué. « Avec Covid et une longue route de traitements médicaux difficiles, nous avons dû repousser nos projets de mariage à plusieurs reprises. »

« Maintenant, nous sentions que c’était enfin le bon moment pour célébrer l’amour, la vie et le bonheur. Au pays des dieux. »

La star de « Rocky » était auparavant mariée à la décoratrice d’intérieur Anette Qviberg de 1994 à 2011. L’ancien couple partage les filles Ida, 27 ans, et Greta, 21 ans.

La semaine dernière, Lundgren et Krokdal ont été aperçus en vacances à Mykonos avec Ida et Greta. Au cours de leurs vacances luxueuses, Ida a indiqué que son père et Krokdal s’étaient mariés dans plusieurs messages qu’elle a partagés sur son histoire Instagram.

Sur une photo, Lundgren et Krokdal portaient des alliances et tous deux portaient du blanc. Ils étaient tous souriants alors que Lundgren tenait un cigare à la bouche et désignait Krokdal, qui le regardait avec amour.

Ida a ajouté des emojis d’un cœur blanc et d’une chapelle de mariage et a tagué les comptes Instagram de Lundgren et Krokdal.

Elle a également mis en ligne une vidéo qui semble avoir été prise lors d’une fête intime célébrant les noces de Lundgren et Krokdal.

Dans le clip, un petit groupe de personnes a été vu danser et chanter au bord d’une piscine à débordement surplombant Mykonos. Ida a écrit « Félicitations » avec un emoji de chapeau de fête et a tagué les poignées de médias sociaux du couple.

D’autres vidéos incluent un grand feu d’artifice et Lundgren jouant joyeusement de la batterie bongo avec une bannière blanche en arrière-plan.

Lundgren a fait allusion au mariage imminent du couple dans une publication Instagram du 12 juillet. Il a ajouté une photo sur laquelle lui et Krokdal étaient photographiés en train de s’embrasser dans une piscine à débordement par une journée ensoleillée en Grèce.

« Demain est le jour J. Mykonos », a-t-il légendé la photo, accompagnée d’un emoji au cœur rouge.

En juin 2020, Lundgren a annoncé qu’il avait proposé à Krokdal dans un post sur Instagram. Le duo a été photographié en train de célébrer avec du champagne sur un balcon avec Krokdal levant la main pour montrer une bague de fiançailles en diamant.

« Quelque chose de très spécial s’est passé ici en Suède », a écrit l’acteur de « The Expendables » dans la légende.

Lundgren avait précédemment déclaré à Fox News Digital lors de la promotion de son dernier film « The Best Man » qu’il avait l’intention d’épouser Emma pendant un certain temps.

« Je l’avais prévu depuis un moment. D’abord, la pandémie a en quelque sorte tout perturbé. Et maintenant, j’allais le faire en Italie », a-t-il détaillé.

« Nous allions le faire en Italie cet été parce que j’avais un festival. Mais maintenant, il y a… un autre projet que je pourrais tourner en Afrique du Sud, et je devrai peut-être le changer d’une manière ou d’une autre. »

L’étoile « Creed II » a déjà parlé de la différence d’âge entre lui et Krokdal, qu’il a rencontré pour la première fois dans un gymnase Equinox à West Hollywood.

Il a souligné que l’entraîneur personnel, de 40 ans son cadet, « est très mature pour son âge », lors d’une apparition dans « In Depth with Graham Bensinger » en mai.

Bien qu’il ait noté que la différence d’âge est « sévère », il a ajouté qu’il avait « été avec des gens qui avaient deux fois son âge [who are] moins mature qu’elle ne l’est. »

« J’ai l’impression qu’Emma est très mature pour son âge, c’est sûr. Elle a eu une vie intéressante. Elle est venue d’une petite ville de Norvège », a-t-il poursuivi. « Elle s’est mariée ici, et elle a traversé un divorce difficile et a traversé beaucoup de choses que la plupart des jeunes de son âge n’ont pas à gérer. »

« Donc, elle est assez mature et en même temps, je pense que je suis assez jeune », a fait remarquer Lundgren.

Au cours de son entretien avec Bensinger, Lundgren a révélé qu’il luttait secrètement contre le cancer depuis huit ans.

Il a dit que ses problèmes de santé ont commencé lorsque les médecins ont découvert une tumeur dans son rein en 2015. Les médecins ont pu retirer la tumeur cancéreuse, « puis j’ai fait des scans tous les six mois, puis vous le faites tous les ans et tout allait bien, vous savez, pendant cinq ans « , a déclaré Lundgren.

Après que son médecin ait dit à l’acteur de « Don’t Kill It » de « passer plus de temps avec sa famille », Lundgren s’est rendu compte que le médecin ne pensait pas qu’il avait beaucoup de temps à vivre.

La star d' »Aquaman » a avoué qu’il n’était pas « amer à propos » de la possibilité de mourir, disant qu’il avait une « super belle vie ».

Alors même que son cancer continuait de progresser, Lundgren a décidé d’obtenir un deuxième avis du Dr Alexandra Drakaki, qui a fait une découverte clé sur son cas.

L’oncologue basé en Californie a découvert une mutation dans l’une de ses excroissances qui est courante dans le cancer du poumon, permettant aux médecins d’essayer d’autres traitements potentiels.

À la fin de 2022, ses tumeurs avaient diminué d’environ « 90 % », lui permettant d’enlever chirurgicalement tout le tissu cicatriciel restant.

Lundgren a déclaré à Bensinger que Krokdal était à ses côtés pendant son combat contre la maladie et était « super favorable ».

« J’ai commencé à avoir ces effets secondaires où j’ai eu la diarrhée, et j’ai donc perdu beaucoup de poids », se souvient-il. « Et ce n’était pas très gentil pour moi, pour, tu sais, ma pauvre fiancée, qui a souffert de ça. »

« Je me suis senti désolé pour elle parce qu’elle est un peu plus jeune que moi et qu’elle doit faire face à tout ce b—— et à tous ces rendez-vous chez le médecin, mais elle a été très bonne à ce sujet et super favorable », a déclaré Lundgren. « Je pense que cela nous a rapprochés, elle est comme un ange qui a été envoyé pour aider. »

