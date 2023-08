La star de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, Ranveer Singh, parle de l’échec de ses films « Je ne comprends pas le jeu des nombres, ce qui compte, c’est… »

Ranveer Singh se réjouit du succès de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani tout de suite. Il joue Rocky Randhawa dans le Karan Johar film de réalisateur. Le film est sorti il ​​y a une semaine et a fait de bonnes affaires au box-office. Même en semaine, le Alia Bhat le film vedette frappe de l’argent. Récemment, les acteurs et l’équipe de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani se sont réunis pour le succès du film. Et là, l’acteur s’est ouvert sur les échecs et succès de ses films.

Ranveer Singh réagit à l’échec de ses films

Ranveer Singh était à la fête du succès et à la conférence de presse de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani avec Ali Bhatt, Karan Johar et d’autres. Il a été interrogé sur l’échec de ses films. Ranveer a partagé qu’il ne pense pas aux échecs ni même aux succès de ses films. Il partage qu’il est juste reconnaissant d’aller sur un plateau de tournage et de travailler. Pour Ranveer, ce qui compte, c’est que son personnage reçoive l’amour du public. C’est pourquoi il est reconnaissant, peu importe le résultat du film. Ranveer dit qu’il ne comprend pas du tout le jeu des nombres. Et il aime être détaché de tout cela.

Découvrez la vidéo de la chanson Heartthrob de Ranveer Singh ici:

Ranveer Singh est reconnaissant pour l’amour

Le beau gosse partage qu’il veut juste se concentrer sur son métier et ses performances. Il dit qu’il veut juste donner le meilleur de lui-même et que faire un film est un effort de collaboration. « Donc, si un film est un succès, ce n’est pas le mien, c’est tout le monde ensemble et il en va de même pour l’échec », a déclaré Ranveer lors d’une conférence de presse. De plus, l’acteur ajoute qu’on apprend plus des échecs que des succès et explique qu’il a appris quelques choses dans le passé. Cependant, pour le moment, il se concentre uniquement sur le succès de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani.

L’acteur ajoute en outre qu’il pense que c’est comme un miracle qu’il fasse partie de films hindis. Ranveer dit que les hauts et les bas font partie de la vie et que c’est un processus qui compte. Rocky dit que son but dans la vie est de construire un ensemble d’œuvres sur lesquelles il peut regarder en arrière et se sentir fier. Sa déclaration devient virale dans les nouvelles du divertissement.

Box-office de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Le nouveau film d’Alia Bhatt gagne les cœurs au box-office. Il a fait une entreprise de Rs 67,12 crores en six jours et continue de croître. Il a frappé Rs 6,90 crores le jour de mercredi.