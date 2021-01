La star de Riverdale, Vanessa Morgan, a été rejointe par son mari Michael Kopeck alors qu’ils accueillaient leur premier enfant ensemble.

L’actrice canadienne de 28 ans s’est révélée être une nouvelle maman fière d’un petit garçon samedi – avec la star du baseball de 24 ans, Michael, qui serait avec elle au moment de la naissance.

Vanessa et Michael se sont mariés en janvier de l’année dernière après six mois de fiancés – mais il a été annoncé en juin de l’année dernière que Michael avait demandé le divorce.

E! News a rapporté samedi que Vanessa et Michael étaient présents pour accueillir leur enfant dans le monde.

Le site d’informations sur le divertissement a rapporté une source déclarant: « Vanessa a eu le bébé et Michael est aussi avec elle. »

On ne sait pas si le bébé a été livré samedi ou si l’arrivée n’a été annoncée que le jour même.

Des rapports américains ont également suggéré que les fiers parents envisagent de poursuivre leur divorce, avec E! déclarant que Vanessa a accouché «au milieu du divorce d’avec Michael Kopeck».

La grossesse de Vanessa a été inscrite dans les prochains épisodes de Riverdale – qui a commencé la semaine dernière à diffuser sa cinquième saison sur The CW aux États-Unis et via Netflix ailleurs dans le monde.

Expliquant qu’elle travaillait encore alors qu’elle était enceinte de près de neuf mois sur les réseaux sociaux, Vanessa a écrit: «Je suis reconnaissante envers mon showrunner et mes producteurs d’avoir été si accommodants et d’avoir écrit ma grossesse dans la série!

Elle a ajouté: «Je suis également fière de mon corps pour m’avoir permis de travailler encore près de 9 mois avant le début.

Signalement, un congé de maternité était en cours, elle a ajouté: «Il est maintenant temps d’avoir un bébé! lol «