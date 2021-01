L’ancien défenseur vedette de l’AFL, Alex Rance, devrait faire un retour choc dans le football plus d’un an après son départ soudain.

L’ancien joueur de Richmond, âgé de 31 ans, a pris sa retraite du football en décembre 2019 après 200 matchs pour passer plus de temps avec sa famille et se concentrer sur sa foi en tant que témoin de Jéhovah.

La star des Tigres a depuis entamé des discussions avec le club de classe C2 de la Perth Football League, Swan Valley – Rance devrait revenir sur le terrain pour plusieurs matchs au cours de la saison 2021.

Rance n’aurait besoin que de jouer cinq matchs pour que l’équipe se qualifie pour la finale, auquel point il pourrait alors potentiellement aider le club à monter d’un niveau, a rapporté le Herald Sun.

Son retour devrait être facilité grâce à son cousin et ami proche, David Ellard, qui a récemment assumé le rôle d’entraîneur de l’équipe.

Swan Valley espère que son retour attirera des foules massives et prévoit d’organiser des matchs consécutifs pour le joueur basé à Melbourne.

Plus tôt cette année, il y avait des rumeurs selon lesquelles Rance était verrouillé pour être le baccalauréat de cette année avant que les négociations n’échouent et que l’ancienne star australienne de Survivor Locky Gilbert ait finalement décroché le rôle principal.

Le quintuple All-Australian a fait ses débuts dans l’AFL en 2009 et a remporté un poste de Premier ministre avec Richmond en 2017.

Il avait raté la majeure partie de la saison 2019 après avoir rompu son ACL au premier tour et a été obligé de regarder de côté alors que les Tigres réclamaient un poste de Premier ministre.

La séparation d’Alex Rance et de sa femme a déclenché une assaut de rumeurs laides en ligne

Après avoir annoncé sa retraite choc en décembre de cette année-là, huit jours plus tard, il a révélé qu’il s’était séparé de sa femme de sept ans, la Géorgie.

RÉALISATIONS AFL D’ALEX RANCE Rance a joué 200 matchs pour les Tigers de Richmond après avoir été repêché en 2007 Il a remporté le prix du joueur le plus amélioré de Richmond en 2011 Il a remporté le prix Best and Fairest du club en 2015 Rance a été un acteur clé en aidant les Tigers à remporter la grande finale 2017 et leur premier poste de Premier ministre en 37 ans. Il est six fois lauréat du prix Francis Bourke pour les valeurs du club Il a joué pour l’équipe All-Australian cinq fois et a été capitaine en 2017 Rance était le co-vice-capitaine de Richmond entre 2017-2019 Le PDG de Richmond, Brendan Gale, a qualifié Rance de «l’un des plus grands joueurs» de l’histoire du club.

Des rumeurs ont circulé au moment où son église des Témoins de Jéhovah était impliquée et l’avaient forcé à démissionner, mais l’organisation religieuse a nié toute implication dans la décision de la footy star.

Le couple a vendu leur maison dans la banlieue huppée de Melbourne, à Brighton, en septembre 2019, à peine un an après avoir emménagé.

Rance – cinq fois All Australian qui était largement considéré comme le meilleur défenseur de l’AFL – était sur le point de revenir sur le terrain après de nombreux mois de rééducation après une reconstruction du genou lorsqu’il a soudainement quitté.

Après avoir terminé l’épuisante cure de désintoxication, cela a rendu sa retraite d’autant plus mystérieuse.

Juste deux jours avant son annonce, son coéquipier Dylan Grimes a déclaré à afl.com.au que Rance était en pleine forme.

Le vainqueur de la Premiership 2017 avait longtemps parlé de sa bataille pour réconcilier les valeurs conflictuelles d’un Témoin de Jéhovah et le sport d’élite qu’il pratiquait pour gagner sa vie.

En 2018, il a admis qu’il avait failli quitter le sport à l’âge de 25 ans – cinq ans avant de renoncer à un contrat de 2 millions de dollars avec les Tigers.

«Je voulais juste passer plus de temps avec ma famille, faire plus associé à ma foi. J’avais l’impression que le fait d’être sous les projecteurs attirerait l’attention sur moi », a-t-il déclaré à l’époque au Stack Report de 20Four.

Le vétéran de 12 ans a ajouté que sa présence physique sur le terrain était naturellement en contradiction avec son système de croyance.

Rance a remporté le prix le meilleur et le plus juste de Richmond en 2015 et a joué un rôle crucial dans sa victoire en grande finale de 2017 contre la sécheresse – le premier poste de Premier ministre des Tigers en 37 ans.

Les Témoins de Jéhovah pratiquent le sport de manière professionnelle – comme l’ont démontré les champions de tennis Venus et Serena Williams.

Mais le dilemme de Rance était que le contact corporel et la compétitivité des élites qui accompagnent le foot sont désapprouvés par les anciens de la religion.

« Quand je veux parler aux gens d’amour et d’attention – qui sont des éléments essentiels pour être témoin de Jéhovah – c’est contradictoire parce que [on the field] Je frappe quelqu’un, dit Rance.

«J’essaie de le battre et de me mettre au-dessus de lui. Mais quand je parle de l’aspect leadership des choses, je montre cette empathie, cette attention et cette humilité … Ce n’est pas une route facile à parcourir quand vous avez ce conflit en vous.