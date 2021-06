La star de Richa Chadha-Vivek Oberoi est de retour avec plus de cricket, plus de drame, plus de divertissement

Après le succès massif des deux premières saisons, « Inside Edge » d’Amazon Prime Video est de retour avec une toute nouvelle saison. ‘Inside Edge 3’ aura des acteurs Vivek Oberoi, Richa Chadha, Sayani Gupta, Tanuj Virwani, Sapna Pabbi et d’autres reprenant leurs rôles.

La plate-forme de streaming a dévoilé le logo de la troisième saison de l’émission basée sur le cricket avec un article qui disait : « Plus de cricket. Plus de drame. Plus de divertissement. La saison 3, à venir. HOWZATTTTTT ? #InsideEdge. «

La deuxième saison de ‘Inside Edge’ s’est terminée sur un cliffhanger passionnant, laissant les fans attendre avec impatience et se demander ce que la prochaine saison apportera ! La deuxième saison s’est terminée avec une interdiction de deux ans pour les Mavericks de Mumbai de participer à la PPL après que ses propriétaires se soient impliqués dans une controverse sur les matchs truqués et dans des allégations de paris illégaux.

Produite par Ritesh Sidhwani et Farhan Akhtar, la série met également en vedette Aamir Bashir, Amit Sial, Akshay Oberoi et Sidhant Gupta dans des rôles clés. Créée par Karan Anshuman, la série Web raconte les hauts et les bas d’une équipe de cricket, avec la cupidité, l’ambition et la corruption en son cœur.

L’acteur Angad Bedi, qui a séduit les téléspectateurs avec son rôle d’Arvind Vashisht dans la première et la deuxième saison de la série, ne reviendra pas dans la série cette fois. Partageant la nouvelle sur son Instagram, Angad a écrit: « Je ne suis pas là dans la saison 3. Mais tout le meilleur pour l’équipe. Allez le ramener à la maison. Aucun individu n’est plus grand que l’équipe. Arvind Vashisht sera toujours là en esprit. «

Les fans d’Angad sont très contrariés d’apprendre qu’il ne fait pas partie de la troisième saison. « Quoi ? Tu vas nous manquer », a commenté un internaute. « Tu étais mon préféré. Ce serait difficile pour moi de regarder la saison à venir », a commenté un autre.

Récemment, il a été révélé que l’acteur de ‘Ragini MMS: Returns’, Khatija Iqbal, jouerait le rôle d’un mystérieux hacker dans ‘Inside Edge 3.

En parlant de son apparition dans la série, Khatija a déclaré à IANS : « C’est une émission sans fioritures avec une excellente distribution et une excellente équipe et ce fut un honneur de travailler avec des professionnels du cinéma aussi hardcore qui connaissent leur travail. Je joue une femme mystérieuse qui pénètre dans un bâtiment et pirate le système pour conclure un accord de pari.