La star de « RHOSLC » Mary Cosby publie un autre look confessionnel fortement édité

Les fans sont perplexes face à la détermination de Mary Cosby à filtrer ses photos.

L’acteur de « Real Housewives of Salt Lake City » a dévoilé un autre look confessionnel de la saison 5 fortement édité via Instagram lundi.

Cosby a sous-titré le message avec une multitude de hashtags, dont #godfirst et les noms de son maquilleur et de son coiffeur.

Mary Cosby, membre du casting de « RHOSLC », a dévoilé un autre look confessionnel de la saison 5 fortement édité via Instagram lundi. Mary Cosby/TikTok

« Une partie de moi est en train de mourir de rire parce que c’est tellement ridicule et hilarant », a posté un fan de Bravo en partie via X. Bravo/X

La pasteure de l’église pentecôtiste Faith Temple, âgée de 51 ans, a pris soin de noter qu’elle portait du Alexander McQueen sur la photo.

Cosby était étourdissant dans un ensemble noir élaboré avec des épaules géométriques et un collier à nœud argenté surdimensionné.

Elle portait ses cheveux bruns méchés en vagues structurées et complétait son look avec un glamour époustouflant.

Cependant, il semble que le glamour en lui-même n’était pas suffisant pour Cosby, qui a continué à manipuler son visage à tel point dans une capture d’écran du confessionnal qu’elle était presque méconnaissable.

Cosby a été interpellé il y a quelques semaines à peine pour une photo confessionnelle manipulée qui a laissé beaucoup de gens se demander : « Qui est cet ADOLESCENT?!? » Bravo, Mary Cosby/X

Le pasteur semble avoir lissé sa peau, repulpé ses lèvres et agrandi ses yeux dans presque tous les posts postés au cours de l’année dernière. Mary Cosby/TikTok

Gardez une longueur d’avance avec tout le thé exclusif de vos stars de télé-réalité préférées ! Inscrivez-vous au Reali-Tea virtuel avec Danny et Evan, notre newsletter incontournable ! Merci de vous être inscrit !

« Mary, qui est-ce ? », s’est demandé l’un des nombreux commentateurs, tandis qu’un autre suppliait : « Mary, ne nous fais pas la tête comme ça, bébé. Nous savons que tu ne ressembles pas à ça. Nous t’aimons, mais vas-y maintenant. »

Il n’a pas fallu longtemps avant que la mère de l’un d’eux ne devienne virale, avec un compte de fan de Bravo publication via X« J’ai besoin de Bravo pour envoyer un avis de cessation et d’abstention à toutes les femmes au foyer qui se mettent à ce point ! Une partie de moi rigole parce que c’est tellement ridicule et hilarant, mais une autre partie de moi se dit : « Attendez au moins un peu, car nous venons de vous voir dans ces confessionnaux 😭💀 #rhoslc. »

Quelqu’un a répondu : « Non, j’adore ça, je ne veux jamais qu’ils s’arrêtent. Jeanne Keo[u]gh a établi un nouveau précédent en matière de montage déchaîné et maintenant ils deviennent tous encore plus fous, c’est tellement drôle quand même.

« J’ai besoin de Bravo pour envoyer une mise en demeure à toutes les femmes au foyer qui se mettent à ce point ! » a supplié l’utilisateur X susmentionné. Bravo

Cosby est vu ici lors des retrouvailles de la saison 4 de « RHOSLC ». Presqu’île de Cllifton/Bravo

Keough, une star originale de « Real Housewives of Orange County », a la réputation de trop retoucher ses photos en utilisant des applications comme Facetune — mais Cosby fait aussi ça.

En fait, ce dernier a été interpellé il y a quelques semaines à peine pour une image confessionnelle modifiée qui a laissé beaucoup de gens se demander : « Qui est cet ADOLESCENT?!? »

Cosby semble avoir lissé sa peau, repulpé ses lèvres et agrandi ses yeux dans presque tous ses messages au cours de l’année dernière.