La star de REAL Housewives of Potomac, Robyn Dixon, a été humiliée par son propre fiancé.

Juan l’a qualifiée de « ridicule » de ne pas s’être réveillée plus tôt pour leurs deux fils.

Le premier ministre de RHOP a vu Robyn dire à Juan : « Je sais que vous voulez que notre famille soit en bonne santé. Je ressens la même chose. Mais malheureusement, nos enfants ont mangé du Filet de poulet tous les jours cette semaine.

Juan a répondu : « Je sais que je déteste ça. Je déteste ça. Il me rend fou. »

Robyn a admis : « Je sais. Je suis désolé. »

Juan poursuivit : « Réveillez-vous. Vous ne vous réveillez pas. Jamais. Vous dormez jusqu’à 10 heures. Et puis vous les commandez Chick Filet… Vous voulez entendre votre routine. Parfois, vous ne commencez pas votre journée avant 14 heures. C’est fou. C’est ridicule. Je n’aime pas du tout ça… C’est un tournant.

Robyn a ensuite déclaré dans son confessionnal : « En toute honnêteté, je suis épuisée… Je ne m’attendais pas à ce que cette pandémie se poursuive. Les jours s’enchaînent.

« Il n’y a vraiment rien à attendre avec impatience. Il n’y a rien pour quoi s’habiller.

«Et je peux voir que les choses vont mal avec moi et Juan, mais je suis juste coincé. Et quand je suis débordé, je me suis arrêté.

Plus tard dans la scène, Juan a dit à Robyn : « Nous parlions, par exemple, d’avoir un autre enfant. Il n’y a pas moyen.

« Dormir à 10 heures du matin. J’ai mes deux gars, mais cette petite fille aurait été une cerise sur le gâteau. Nous aurions dû le faire il y a longtemps.

Robyn a admis dans son confessionnal: « Je sais que Juan veut vraiment une petite fille, et je sais que mon horloge biologique tourne, mais je ne suis pas motivé dans ma vie quotidienne actuelle. Je ne sais pas comment je traiterais un bébé.





Lors de la finale de la saison de l’année dernière, Juan a proposé à Robyn après s’être réconcilié.

Les coparents, qui partagent des fils, Corey, 13 ans, et Carter, 11 ans, se sont mariés en 2005, mais ont divorcé en 2012.