La star de ‘RHONJ’ Teresa Giudice et Luis Ruelas sont mariés: regardez à l’intérieur du somptueux mariage du couple dans le New Jersey

Teresa Giudice est redevenue une femme mariée et a eu son mariage de conte de fées avec son nouveau mari Luis Ruelas au Park Chateau Estate & Gardens dans le New Jersey samedi.

L’icône “Real Housewives of New Jersey” était entourée d’amis, de membres de la famille et de collègues de diverses franchises Bravo alors qu’elle disait “oui” à Ruelas devant plus de 200 invités au domaine d’East Brunswick.

Ses filles Gia, Gabriella, Milania et Audriana ont été ses demoiselles d’honneur officielles, tandis que ses fils, David et Nicholas, se tenaient à l’autel avec leur père pendant que le couple prononçait ses vœux.

Giudice portait une robe bustier ajustée qui s’évasait en un ourlet sirène, en plus d’un long voile blanc avec “sempre insieme” cousu sur le bas en italien, qui se traduit par “toujours ensemble”.

Teresa a porté des gants transparents jusqu’aux coudes avec des perles cousues dans le tissu et une énorme couronne de diamants assortie à une paire de boucles d’oreilles étincelantes sous ses longues extensions.

Ruelas, 46 ans, portait un blazer blanc avec un pantalon noir et un nœud papillon noir pour l’affaire en plein air, qui était couverte de roses blanches et comportait un coureur blanc dans l’allée.

Giudice aurait descendu l’allée jusqu’à “Ave Maria” en l’honneur de ses parents décédés, et le couple a allumé des bougies d’unité avec leurs enfants pour signifier leur nouvelle unité familiale.

Leurs noces ont été filmées pour une émission spéciale qui sera diffusée après la 13e saison de “RHONJ”.

Une foule de femmes au foyer étaient dans le public pour assister à la cérémonie, avec Jennifer Aydin, Dolores Catania, Jackie Goldschneider et Margaret Josephs représentant “RHONJ”, Jill Zarin et Dorinda Medley de “RHONY”, Kenya Moore, Phaedra Parks et Cynthia Bailey de ” Real Housewives of Atlanta”, Ashey Darby de “Real Housewives of Potomac” et Chanel Ayan de la nouvelle franchise de Dubaï.

Aydin, qui a également servi de demoiselle d’honneur pour Giudice, a partagé un cliché des coulisses sur Instagram de son amie se préparant pour le grand jour. “L’amour rend belle”, a-t-elle écrit.

Zarin a écrit sur Instagram que c’était “l’un des plus beaux mariages” auxquels elle ait jamais assisté, et a fait l’éloge des “plus gros steaks de cow-boy” au dîner, en plus des fleurs et de la musique.

Il manquait notamment au grand jour le frère et la belle-sœur de Giudice Joe et Melissa Gorga . L’ancienne star de “RHONJ”, Dina Manzo, était également absente, a rapporté le magazine People.

Melissa et Joe ont plutôt passé du temps avec sa famille et ont partagé des photos d’une aventure de pêche sur le rivage.

Joe Giudice, l’ex-mari de Tre, a déclaré à TMZ qu’il était “heureux” que son ex-femme se remarie, mais se sent “désolé” que son nouveau mari doive vivre avec ses beaux-parents, Joe et Melissa Gorga.

“J’ai eu affaire à cette épine dans le pied pendant 20 ans. Malheureusement, ils reviennent toujours”, a-t-il déclaré au point de vente.

Giudice, 50 ans, a rencontré Ruelas en 2020 et le couple s’est fiancé en octobre lorsqu’il a posé la question sur la plage en Grèce.