La star de ‘RHONJ’, Teresa Giudice, dit qu’elle a dû dépenser plus pour la sécurité après la fuite du mariage de Ramona Singer

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Teresa Giudice a laissé les fans parler de son drame avec Ramona Singer, affirmant que Singer l’avait fait dépenser plus d’argent lorsqu’elle avait publié son invitation au mariage de Giudice et Luis Ruelas sur son histoire Instagram.

Lors d’une récente apparition lors d’un panel au Live! Casino & Hotel à Philadelphie, Giudice a révélé qu’elle avait découvert l’erreur de Singer sur les réseaux sociaux lorsqu’un de ses amis l’a appelée pour lui faire savoir, après qu’elle avait déjà été publiée pendant une demi-heure.

Elle se souvient avoir parcouru son téléphone à la recherche du numéro de téléphone de Singer, avant d’appeler un ami commun et de lui demander de lui envoyer les coordonnées afin qu’elle puisse lui demander de supprimer le message.

“Je me dis : ‘Ramona, retire mon invitation de ta Story ! Pourquoi ferais-tu ça ?'”, a expliqué Giudice dans le clip partagé par un fan sur Twitter. “Je me dis : ‘Tu es à la télé, je suis à la télé, pourquoi ferais-tu ça ? Mon futur mari a des putains d’ex fous, tu te moques de moi ?'”

‘RHONJ’ STARS MELISSA, JOE GORGA DISCUTENT DE SAUTER LE MARIAGE TERESA GIUDICE-LUIS RUELAS

L’invitation qui a été publiée comportait le mot de passe de son site Web de mariage, que les invités pouvaient utiliser pour se connecter et obtenir toutes les informations nécessaires sur le mariage. Depuis que Singer l’a divulgué, toutes ces informations ont été mises à la disposition du public.

Après que Singer ait posté l’invitation, Giudice a été obligé d’envoyer une nouvelle invitation à tout le monde avec un mot de passe mis à jour. Elle dit que l’envoi de la deuxième série d’invitations représentait un coût supplémentaire.

“La deuxième invitation que j’ai envoyée était une boîte de roses. J’ai dit à tout le monde que c’était leur faveur, donc au lieu d’avoir des faveurs de mariage au mariage, au lieu qu’ils les ramènent à la maison, je les ai envoyés chez eux, a-t-elle expliqué. “Mais cela m’a coûté de l’argent supplémentaire pour les frais de port et de l’argent supplémentaire pour la sécurité. Alors, merci, Ramona.”

On a également demandé à Giudice si la raison pour laquelle Singer n’avait pas assisté à son mariage était parce qu’elle n’était pas invitée après avoir divulgué l’invitation. Elle a affirmé que Singer n’était tout simplement pas en mesure de venir et qu’elle n’aurait jamais désinvité quelqu’un à son mariage, admettant également qu’elle n’était pas si dérangée que Singer n’était pas là.

“Écoutez, celui qui voulait être à mon mariage était là, et celui qui ne voulait pas être à mon mariage va bien aussi”, a déclaré Giudice. “J’ai vraiment ressenti l’amour. Je veux dire, quand vous le verrez à la télé, vous verrez qu’il y avait tellement d’amour… c’était magnifique.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Giudice faisait peut-être également référence à son frère et à sa belle-sœur, Joe et Melissa Gorga, lorsqu’elle a fait cette déclaration. Les membres de sa famille ont choisi de ne pas assister à son mariage à la dernière minute, affirmant qu’un incident survenu lors du tournage du dernier épisode de la saison 13 de “The Real Housewives of New Jersey” aurait rendu leur présence trop gênante.

Son frère, Joe, a blâmé Giudice, affirmant qu’il aimera toujours sa sœur, mais d’après tout ce qu’elle leur a fait, il ne se sentait pas comme s’il était recherché au mariage.

“Revenons à la réunion. Elle a fait ça. Tout était sur elle”, a expliqué Joe sur le podcast “On Display” de Melissa. “C’est ce qu’elle voulait vraiment. Elle ne voulait pas de toi au mariage. Elle ne voulait aucun de mes enfants au mariage. Elle me voulait à peine.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le mariage de Giudice et Ruelas sera diffusé sur Bravo.