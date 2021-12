La star de ‘RHOM’ Adriana De Moura taquine le drame avec Larsa Pippen: ‘Elle a tellement changé’

Adriana de Moura en dit EXCLUSIVEMENT à HollywoodLife sur sa querelle avec Larsa Pippen. De plus, elle explique pourquoi ce sera « la meilleure saison » de « RHOM » à ce jour.

Le drame chauffe déjà sur la saison 4 de Les vraies femmes au foyer de Miami, et Adriana de Moura est dans le vif du sujet. Bien qu’Adriana, 56 ans, ne soit qu’une « amie de » dans la série de revival de Peacock cette saison, la bombe brésilienne lui apporte un jeu exceptionnel lorsqu’il s’agit de remettre les autres membres de la distribution au clair. Elle ne se retient surtout pas Larsa Pippen, et plus tard dans la saison, elle a vu lancer des Kim Kardashian-L’ombre liée à Larsa lors d’un dîner dramatique.

Dans une discussion EXCLUSIVE avec HollywoodLa Vie, Adriana a expliqué plus en détail son drame en cours avec Larsa. De plus, elle a révélé qui RHOM débutante avec laquelle elle s’est rapprochée, comment la distribution « garde une longueur d’avance » grâce à sa diversité, et si elle sera à nouveau membre à temps plein.

HOLLYWOODLIFE : Larsa n’est plus dans la série depuis la saison 1. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris qu’elle revenait pour la saison 4 ?

ADRIANA DE MOURA : C’était un peu une surprise parce que, vous savez, elle a fait la première saison et ensuite elle est allée à LA et y a passé 10 ans. Et puis elle est revenue une fois, je suppose, les relations à LA n’étaient plus. Donc, d’une certaine manière, ça faisait du bien. Et j’ai essayé de la réintégrer dans notre groupe, mais elle était partie depuis longtemps, donc la connexion n’était pas aussi forte.

HOLLYWOODLIFE : Quel acteur a semblé le plus différent lorsque vous vous êtes réunis pour la nouvelle saison de Peacock ?

ADRIANA DE MOURA: Et bien non Lisa [Hochstein], Alexia [Echevarria] et Marysol [Patton], ils sont tous les mêmes parce que nous sommes restés en contact. Larsa, pensez, était celui qui était différent dans le sens. Ou du moins au début, elle semblait un peu plus amicale. Un peu moins sur elle-même.

HOLLYWOODLIFE : Nous voyons dans la bande-annonce que vous faites référence aux fesses de Kim Kardashian lors du combat avec Larsa. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez taquiner à propos de cette scène ?

ADRIANA DE MOURA : Eh bien, vous me connaissez, je dis toujours ce que je pense. J’essaie de l’embrasser et de ne pas porter de jugement sur certains choix personnels, mais elle a tellement changé et j’ai l’impression qu’elle essaie vraiment de devenir Kim Kardashian. Elle me dit que ses fesses sont tout aussi grosses et je sais que ce n’était pas le cas. Et ses lèvres sont plus grosses et j’ai l’impression que tout son visage a changé. C’est presque comme si elle était allée voir le médecin des Kardashian et lui avait dit : « Fais de moi le clone ».

HOLLYWOODLIFE : Il y a aussi des débutants dans le casting. Qu’avez-vous pensé d’eux et avec qui diriez-vous que vous avez le plus cliqué ?

ADRIANA DE MOURA : Julia [Lemigova] et je suis amis depuis neuf ans et quand j’ai reçu cet appel du producteur disant : « Nous voulons que vous reveniez et pensez à un ami que vous voudriez amener », je pensais à des amis mais Julia est venue vers moi . Julia était le choix évident car j’ai réalisé que jusqu’à présent, nous n’avions aucune représentation pour la communauté LGBTQ. Julia et Martine [Navratilova], ce sont eux que je veux apporter et faire cette représentation et faire ce moment historique.

HOLLYWOODLIFE : Pourquoi êtes-vous un « ami de » cette saison ? Était-ce votre décision, la décision de la production, ou était-ce réciproque ?

ADRIANA DE MOURA: C’était en quelque sorte une double décision car même si j’étais ravi de revenir, je poursuis également un master. Cela me prend beaucoup de temps. Mais j’ai fini par être capable de tout jongler et de m’engager. C’est pourquoi vous me voyez dans chaque scène, à plein temps. Même si je n’ai pas obtenu le poste officiel à temps plein, j’ai l’impression d’avoir travaillé aussi dur qu’un poste à temps plein. Je pense que la saison prochaine, une fois que nous aurons tout nettoyé, je devrais être de retour à temps plein.

HOLLYWOODLIFE : C’est l’un des acteurs, sinon le plus diversifié de l’histoire de « Real Housewives ». Comment ça se sent ?

ADRIANA DE MOURA : Nous gardons une longueur d’avance. Nous l’avons toujours fait. Parce que si vous regardez même la première saison, nous avons eu beaucoup de filles noires. Nous avions donc de la diversité, mais maintenant nous l’avons encore plus renforcée. Je me sens bien d’être dans le groupe qui représente les communautés et la diversité que nous devons tous respecter et célébrer.

HOLLYWOODLIFE : Que pouvez-vous dire de plus sur le reste de la saison ?

ADRIANA DE MOURA: Je pense que cela pourrait être la meilleure saison de Miami à ce jour. Littéralement avoir été dans tous les autres. Nous repoussons vraiment les limites. Rien n’est laissé de côté. Et je pense que ça va être grandiloquent.

Vouloir plus? Nouveaux épisodes de Les vraies femmes au foyer de Miami déposer sur Peacock tous les jeudis.