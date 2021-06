Sutton Stracke de REAL Housewives Of Beverly Hills a affirmé que Kyle Richards « l’avait traînée » pour obtenir une charge de SUCRE alors qu’elle qualifiait le Botox de « toxique ».

La femme de 50 ans a rejoint sa co-star pour le traitement de la peau juste après avoir été promue à temps plein femme au foyer sur le Bravo séries.

💍 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur De vraies femmes au foyer.

11 Sutton Stracke a révélé qu’elle s’était fait injecter du remplisseur de SUCRE dans le visage Crédit : Instagram

11 La personnalité de la télévision a déclaré que la co-star Kyle Richards l’avait « TRAÎNÉE » pour obtenir le traitement Crédit : Instagram

Sutton est allé sur le Derrière la corde de velours podcast avec David Yontef où elle a expliqué qu’elle « repense » au Botox après s’être vue à la télévision.

Elle a expliqué après être apparue en tant qu’amie sur RHOBH l’année dernière : « Quand tu te vois à la télé, comme moi [for the Season 10 premiere]…

« Je me suis dit : ‘Oh, je pense que je devrais peut-être faire la queue pour le Botox.’ Kyle [Richards] m’a traîné pour voir son amie l’infirmière Jamie, et elle m’a fait du remplissage.

« Et j’étais comme, ‘Je ne sais même pas ce qu’est le remplissage, mais faisons-le, c’est bien.’ Et c’était à base de sucre, donc je me sentais bien à ce sujet.

« M’injecter du poison dans mon visage me rend un peu nerveux. Je suis juste nerveux à ce sujet ! »

11 Sutton a qualifié le Botox de «toxique» mais «se sentait bien» à propos de la charge de sucre Crédit : Getty Images – Getty

11 La belle du Sud a rejoint RHOBH cette saison après s’être reproduite l’année dernière en tant qu’amie Crédit : Getty

sa co-vedette Kyle, 52 ans, n’a jamais été timide lorsqu’il s’agit de faire le travail, montrant récemment les résultats de son nouveau travail de nez.

En cette saison de la série de téléréalité à succès, Sutton a été promue actrice à temps plein et a fait sensation après avoir obtenu son diamant.

Dans le dernier épisode, la native du Sud a été critiquée après avoir comparé les stéréotypes asiatiques au fait d’être traitée de plouc.

En tant que nouveau venu Cristal Kung Minkoff tentait d’expliquer son expérience de grandir en tant que membre de la communauté AAPI, Sutton a rejeté à plusieurs reprises ses commentaires.

Au cours de la bagarre passionnée, Sutton a crié : « Voulez-vous parler du moment où je vois des ploucs idiots à la télévision et que c’est censé être moi ?

11 Kyle Richards a récemment montré les résultats de son dernier travail de nez Crédit : Bravo

11 L’alun Bravo n’a pas hésité à faire le travail Crédit : Instagram

11 La sœur de Sutton et Kyle, Kathy Hilton, a rejoint le casting de RHOBH cette saison Crédit : Getty Images – Getty

« Et c’est censé être moi ? J’ai aussi un stéréotype mais je ne veux pas en parler !

Crystal a répondu que les commentaires de sa co-star étaient « insensés », alors que leur conversation se poursuit sur l’épisode de la semaine prochaine.

Cependant, après avoir connu une vague de réactions négatives des fans, Sutton a pris Twitter s’excuser pour les propos « insensibles ».

Elle a écrit: « Malgré Crystal et ma relation tendue à l’époque, c’était irrespectueux de l’interrompre et de ne pas l’écouter exprimer sa vérité », a commencé la star de télé-réalité.

11 Sutton s’est excusé auprès de Crystal après avoir fait des remarques « insensibles » Crédit : Twitter

11 Crystal Kung Minkoff a rejoint RHOBH cette saison en tant que tout premier acteur asiatique Crédit : Bravo

« Ma vie est bénie par la diversité de mes relations et je m’engage à devenir un meilleur auditeur pour comprendre les réalités douloureuses vécues par les personnes de couleur.

« Je suis désolé. Je ferai mieux et serai meilleur. »

Dans l’émission, Sutton a également révélé qu’elle a perdu son père il y a 18 ans par suicide et « lutte toujours ».

Au cours du dernier épisode, Sutton est devenue émue en parlant de son défunt père.

11 Sutton a fondu en larmes lors du dernier épisode révélant une tragédie au sein de sa famille Crédit : Bravo

11 La star a perdu son père par suicide il y a 18 ans et admet qu’elle « se bat toujours » Crédit : Bravo

Sutton a eu les larmes aux yeux lorsqu’elle a révélé: «Mon père s’est suicidé et ma mère est psychothérapeute.

« C’est donc une petite situation délicate là-bas. Mon père était malade mental.

Le propriétaire de la boutique a poursuivi: « Il était déprimé et c’est tellement idiot parce qu’il est mort il y a 18 ans, mais il ne se passe pas un jour sans que je pense à lui. »