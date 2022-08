La star de ‘RHOBH’ Sheree Zampino ‘n’a jamais eu de conversation’ avec son fils Trey à propos de la gifle de l’ex Will Smith aux Oscars

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Sheree Zampino est une star de la 12e saison de “Real Housewives of Beverly Hills”, et elle sait une chose ou deux sur le fait d’affronter les lumières vives d’Hollywood en tant qu’ex-épouse de Will Smith et mère de leur fils, Trey.

Alors que Smith a fait face à une forte réaction pour sa réaction à l’antenne à une blague que Chris Rock a racontée à propos de sa femme Jada Pinkett Smith lors de la 94e cérémonie des Oscars, Zampino a déclaré en exclusivité à Fox News Digital qu’elle n’avait jamais discuté de l’incident avec leur fils après les Oscars.

“Croyez-le ou non, nous n’avons jamais eu de conversation”, a-t-elle déclaré. Zampino a rappelé leur brève interaction peu de temps après la soirée des Oscars, demandant à Trey : “‘Ça va ?’ Papa… Comment va papa ?'”

Elle s’est souvenue que Trey lui avait dit “Papa est génial, maman” après l’incident de mars. “C’était ça.”

“‘Est-ce que tu vas bien? Je veux juste savoir, est-ce que tout le monde va bien?” C’est comme ça que j’ai toujours été avec lui. Je ne l’ai jamais interrogé”, a-t-elle déclaré. “Je ne lui pose pas mille questions. Je pense que c’est un mauvais geste parental quand l’enfant est avec l’autre [parent] et revient, et vous leur posez des millions de questions.”

Smith a partagé des excuses publiques sur YouTube plus tôt ce mois-ci après avoir giflé Rock lors de l’émission télévisée. Peu de temps après l’incident, il a remporté le prix du meilleur acteur pour son rôle dans “King Richard”.

Quelques jours plus tard, Smith a annoncé sa démission de l’Académie des arts et des sciences du cinéma dans une déclaration fournie à Fox News Digital, affirmant qu’il avait “trahi la confiance de l’Académie”. L’Académie a également annoncé que Smith avait été interdit d’assister aux Oscars ou à tout autre événement de l’académie pendant 10 ans.

À l’époque, Zampino n’a pas commenté Smith giflant Rock lors de la cérémonie de remise des prix, mais à la place l’a félicité sur Instagram et a dit que la famille passe avant tout. “Soirée épique ! Félicitations encore – quand 1 gagne, nous gagnons tous ! #family1st”, a-t-elle légendé la photo.

En ce qui concerne sa relation avec son fils, Zampino dit à Fox News Digital qu’elle apprécie le lien qu’elle a cultivé avec Trey, qui a presque 30 ans. “Avec leur relation, vous n’avez pas besoin de connaître tous les détails. S’ils veulent le partager, c’est une chose, mais ne le forcez pas. C’est juste le genre de flux que nous avons toujours eu.” dit-elle.

Elle a remercié sa défunte mère Pat pour avoir donné un exemple positif dans la façon dont elle voulait élever ses futurs enfants.

Les parents de Zampino ont eu deux enfants et n’ont jamais été mariés. Son père s’est marié plus tard dans la vie et a eu un fils, Richard, que sa mère a toujours accueilli dans leur maison.

“Parfois, on vous apprend… à ne pas aimer l’ex et la nouvelle épouse, mais ma mère était un exemple pour moi dans ce domaine”, a-t-elle déclaré. “Elle m’a juste dit : « Les enfants ne demandent pas à naître. Ils sont là. Donc, vous ne pouvez pas vraiment leur confier vos affaires. »”

Elle a rappelé la douleur que sa mère, une femme noire, a ressentie en voyant le rejet du grand-père italien paternel de Zampino qui avait un problème avec ses petits-enfants “étant biracial”.

“Elle aimait les enfants”, a déclaré Zampino. “Elle a fait mal pour nous. Elle n’oserait pas faire ça à un autre enfant, a évité un autre enfant en se basant sur autre chose que qui il est.”

Sa relation avec son propre fils, Trey, n’a bénéficié que de son approche pour laisser son fils exister exactement tel qu’il est sans laisser son propre monde interférer dans sa vie.

“Une grande partie de votre travail consiste à protéger votre enfant et à le protéger, en particulier de vous”, a-t-elle déclaré. “Mais ensuite, à mesure qu’il vieillit … Nous sommes capables d’avoir de vraies conversations. Il est si sage qu’il me donne littéralement les meilleurs conseils. Je lui suis tellement reconnaissant.”

Sheree se sent “honorée” d’être un changement positif dans la promotion de la façon dont la dynamique familiale recomposée peut évoluer.

Elle a dit que le “Red Table Talk” de 2018 où elle s’est assise avec Jada pour parler du début de la relation de Pinkett Smith avec son ex, qui a commencé après la séparation de Zampino et Smith en 1995, était un “épisode et une conversation puissants”.

“J’ai de la chance que nous ayons eu la chance d’avoir cela d’une manière aussi publique, et nous n’avons rien retenu”, a-t-elle déclaré.

En tant que véritable fan de la série, elle était connectée à “RHOBH” par l’intermédiaire de son amie, Garcelle Beauvais, qui était également sortie avec Will.

“C’était drôle parce que les gens disent : ‘Vous êtes amis, et elle sortait avec [Smith]. J’ai dit, écoutez, vous savez, c’est ce que c’est. Ce n’était pas comme s’ils sortaient ensemble quand nous étions ensemble. Nous nous sommes séparés, puis ils ont formé une connexion et je ne le savais pas.”

Sheree a plaisanté en disant que Garcelle gardait secrète sa propre histoire de rencontres jusqu’à ce qu’ils aient formé leur lien: “Elle a glissé cela après que nous soyons amis.”

Zampino s’est souvenue qu’elle doutait si elle faisait le bon choix lorsqu’elle a entendu qu’elle pourrait avoir l’opportunité de rejoindre “Housewives”.

“Garcelle a tendu la main”, a-t-elle déclaré en se remémorant une conversation avec son amie de longue date qui joue dans la série depuis la saison 10.

“Ma réaction instinctive a été de dire” non “et ensuite c’était comme, vous savez, à quoi dites-vous même non? Vous n’avez même rien à refuser. Soyez au moins en mesure de le refuser . La fin du jeu n’est peut-être pas la fin à laquelle vous pensiez. Alors j’ai dit: “Laissez-moi simplement être prêt à passer.””

Zampino était “reconnaissant” d’être si bien accueilli dans le groupe et s’est connecté rapidement avec “la plupart des femmes”, mais a été surpris de former un lien avec Erika Jayne.

“Je suis fan de la série, donc j’ai regardé la série pendant de nombreuses années, et je ne pensais tout simplement pas qu’elle était émotionnellement accessible”, a-t-elle déclaré. “J’ai découvert qu’elle l’était, alors c’était une bonne surprise. Je me suis dit : « Oh, elle est humaine ! »”

En ce qui concerne le reste de la saison, Zampino était ravi que les fans de Bravo voient ce qui est en magasin et a dit, “bouclez vos ceintures de sécurité.”

Elle a également rassuré les téléspectateurs qu’elle attendait que l’offre soit promue au statut de femme au foyer à temps plein.

“On ne m’a pas offert le diamant”, a-t-elle déclaré. “Je veux qu’on m’offre le diamant. Je vais le dire très, très clairement. Mais je veux qu’on me le demande.”