La star de ‘RHOBH’, Sheree Zampino, célèbre Thanksgiving ‘comme toute une famille’ avec son ex Will Smith et leur fils Trey

Sheree Zampino célèbre une saison particulièrement enrichissante de sa vie alors qu’elle continue de se concentrer sur la famille, la foi et la bonne fortune.

La star de “Real Housewives of Beverly Hills”, qui se targue d’être une artiste experte, est enthousiasmée par sa tradition annuelle de Thanksgiving avec son ex-mari Will Smith, leur fils Trey et une grande table remplie de membres de la famille.

“Nous allons organiser une réunion de famille. Ce qui est bien, c’est que je n’ai pas à tout cuisiner”, a-t-elle déclaré à Fox News Digital.

“Nous avons fait ça comme toute la famille … Papa, Jada [Pinkett Smith], vous savez, les enfants, et nous nous réunissons tous, et nous partageons. Nous célébrons les vacances.”

Zampino et Smith ont été mariés pendant trois ans et ont un fils Trey. Ils ont mis fin à leur relation et ont divorcé en 1995, mais sont restés un excellent exemple d’une force de coparentalité positive. Plus tôt cette année, Zampino lui a montré soutien à la star du “King Richard” suite au contrecoup qu’il a subi pour avoir giflé Chris Rock aux Oscars.

Les amis et la famille de Zampino se vantent de sa cuisine et plaisantent en disant qu’elle aime “endormir les gens” avec ses recettes, y compris son célèbre “Crack and Cheese” (une pièce de théâtre sur Mac & Cheese).

Zampino a partagé l’amour – et la recette bien-aimée – lors d’un épisode de l’émission Facebook Watch “Red Table Talk” avec Pinkett Smith, sa fille Willow et sa mère Adrienne Banfield-Jones.

Zampino et Pinkett Smith ont volontiers discuté de leurs épreuves et tribulations dans la série au fil des ans alors qu’ils ont élevé leur famille ensemble. Pinkett Smith, qui a épousé Smith en 1997, a récemment déclaré à Zampino qu’elle “aurait certainement pris le temps de se mettre dans la dynamique de vous les gars” si elle avait compris la dynamique autour du mariage au moment du divorce de Zampino avec Will Smith.

“Pour moi, c’était vraiment une question de maturité”, a déclaré Pinkett Smith. “Je ne comprends tout simplement pas la dynamique conjugale. Comme, OK, eh bien, les papiers de divorce sont envoyés et les gens s’en remettent, alors c’est fait … Devinez quoi, ce n’est jamais fait.”

Zampino a cependant donné le crédit à Pinkett Smith et a dit: “Quand tu l’as eu, Je me souviens que tu es venu me voir, et tu étais en larmes, tu étais très émotif, et tu as dit, ‘Je ne savais tout simplement pas.’ Et en gros, ce que vous disiez, c’est : ‘J’étais sur la photo trop tôt.'”

Avec Thanksgiving au coin de la rue et les plans l’ont gravé dans la pierre, Zampino réfléchit également à la véritable signification des vacances maintenant que son fils, qui a eu 30 ans le 11 novembre, ne se languit plus du Père Noël ou ne mendie plus pour chaque jouet dans un courrier.

“Je suis dans une saison où ce n’est pas la même chose. Je pense que quand vous avez de petits enfants, c’est tellement différent”, a-t-elle déclaré. “C’est amusant, et vous décorez ensemble, entrez vraiment dans les vacances et l’esprit de celles-ci. Mais c’est différent maintenant. C’est beaucoup plus calme, plus paisible et plus lié à ce qu’est vraiment la fête, surtout pour les chrétiens.”

Elle a ajouté : “Nous célébrons la naissance du sauveur. J’aime m’intéresser davantage à la spiritualité, la partie spirituelle des choses plutôt que la simple pression d’acheter des cadeaux.”

La star de télé-réalité rappelle souvent à ses abonnés Instagram ses antécédents en matière de discours de motivation tout en parlant franchement dans des clips vidéo de l’importance de pratiquer l’amour de soi et de trouver l’estime de soi.

Zampino a récemment expliqué comment “vous êtes la personne la plus importante de votre vie” dans une vidéo et a déclaré qu’elle devait apprendre à vraiment s’aimer.

“S’aimer d’une manière que vous voulez prendre soin de vous et de votre bien-être mental, votre bien-être physique, votre bien-être émotionnel est très important”, a-t-elle déclaré.

Zampino n’est pas si sûre des prochaines étapes, mais elle est ravie de perfectionner un métier inné.

“Je crois que c’est l’une des raisons pour lesquelles je suis ici”, a-t-elle déclaré. “Je dis toujours, ‘Dieu me le donne, et je te le donne’ parce que je pense que c’est la responsabilité que nous avons. Si j’obtiens un téléchargement divin, ou si j’ai un certain niveau de compréhension qui pourrait éventuellement aider quelqu’un , pourquoi ne le donneriez-vous pas ? Pourquoi ne le transmettriez-vous pas ?”

Zampino est devenue une vedette lors de la 12e saison de “Real Housewives of Bevery Hills”, et avait précédemment déclaré à Fox News Digital qu’elle n’avait pas encore été officiellement invitée à faire partie de la distribution à plein temps la saison prochaine, mais qu’elle voulait “être offert le diamant.”

Elle n’a pas encore entendu parler de la production pour la saison prochaine et ne sait toujours pas si les diamants sont sur la table.

“Je suis dans un endroit différent, un espace différent et parce que je ressens tout à un niveau si élevé, j’ai pensé, eh bien, ce n’est peut-être pas une bonne chose pour moi d’être dans un environnement où, vous savez, il va y avoir drame, et le drame va se perpétuer », a-t-elle déclaré.

Dans le cadre de la pratique de l’amour de soi, Zampino effectue une réinitialisation matérielle avec une retraite spirituelle intense avant la fin de l’année, lorsqu’elle espère trouver une certaine clarté sur l’avenir.

“Je ne veux pas fuir quelque chose. Vous savez, même si ça va être difficile, je ne veux pas fuir”, a-t-elle déclaré. “Toutes les affectations ne seront pas des affectations confortables. Elles ne seront pas des affectations chaleureuses et floues. Je dois donc obtenir de la clarté et de la clarté sur cet élément. Mais pour le moment, qui sait.”