La star de RHOBH Lisa Rinna, 57 ans, prend la pose dans un minuscule bikini string de la ligne Good American de Khloe Kardashian

La star de Real Housewives Of Beverly Hills, Lisa Rinna, 57 ans, a pris la pose dans un petit bikini string, issu de la ligne Good American de Khloe Kardashian.

Lisa, 57 ans, a montré sa silhouette sexy et mince dans un Instagram Publier.

Lisa Rinna de Real Housewives Of Beverly Hills a posé dans un bikini string[/caption]

Lisa portait une tenue de la ligne de mode Good American de Khloe Kardashian[/caption]

Khloe pose en bikini de sa propre ligne[/caption]

Tout en portant le bikini vert, la star de télé-réalité a couvert le haut de sa tête avec un chapeau de seau bleu.

Lisa fit la moue en posant pour la caméra.

Dans la légende, elle a écrit: « J’adore ce costume! »

Ce n’est pas la première fois que RHOBH notable a montré sa silhouette sexy sur les réseaux sociaux.

Lisa, avec Andy Cohen, a récemment parlé de la relation de sa fille Amelia avec Scott Disick[/caption]

La personnalité de la télévision était incroyable alors qu’elle dansait un petit bikini arc-en-ciel et avait un chapeau de cowboy sur son chapeau.

Lisa a partagé la courte vidéo pour célébrer la Journée internationale de la danse.

Dans la légende de la vidéo, la mère de deux enfants a écrit: «C’est si difficile de choisir une danse pour #internationaldanceday, alors j’ai choisi celle qui déclenche le plus tout le monde.»

Dans les commentaires, la star de la télévision était remplie de compliments de la part de ses nombreux admirateurs.

Un fan a écrit: « Comment est-ce que tu ressembles à ça?! »

Lisa et son mari, Harry Hamlin, sont mariés depuis 1997[/caption]

Un autre adepte a déclaré: « Mais ces abdos. »

Un commentateur a ajouté avec des emojis dansants: «Vous êtes incroyable! Je t’aime danses. Continue comme ça »

L’étoile Bravo applaudit à un troll qui l’a critiquée comme «embarrassante» pour avoir partagé une vidéo de danse.

Auparavant, l’étoile récemment commenté sur Scott Disick, 37 ans, qui sort avec sa fille de 19 ans, Amelia.

Lors d’un récent épisode de Regardez ce qui se passe en direct, hôte Andy Cohen demandé Lisa quelle a été sa «première réaction» lorsqu’elle a appris que sa fille adolescente sortait ensemble Scott.

Lisa, Amelia et sa fille aînée Delilah (à gauche) photographiées ensemble lors d’un événement[/caption]

L’actrice de Melrose Place a d’abord évité le sujet avant d’ajouter: « Je l’ai rencontré maintenant. »

Lisa a poursuivi: «[He’s] très similaire à ce que vous pensiez lorsque vous l’avez rencontré. il est plus beau en personne. »

Lisas a déclaré que Scott avait également rencontré son mari, Harry Hamlin, et a ajouté: « Il était très gentil, nous avons passé un très bon moment. »

Lisa a été félicitée sur les réseaux sociaux par ses fans pour ses « abdos »[/caption]

Lisa a conclu: «C’est ce que c’est, les gars. C’est comme ça. »

Lisa partage Amelia et Delilah, 22 ans, avec son mari, qu’elle a épousé en 1997.

Scott et Amelia se fréquentent depuis l’automne.

Scott et Amelia photographiés ensemble lors d’une promenade[/caption]





Le couple a fait sa relation Officiel d’Instagram avant la Saint Valentin.

Des sources ont dit Nous hebdomadaire: « Scott et Amelia sont assez sérieux. Elle passe très souvent chez Scott et y passe pas mal de temps.

Scott et Kourtney Kardashian, 42 ans, partagent trois enfants: Mason, 11 ans, Penelope, huit ans et Reign, six ans.