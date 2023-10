La star de “Real Housewives”, Kyle Richards, a donné aux fans un aperçu de sa séparation d’avec son ex-mari Mauricio Umansky.

Richards et Umanksy vivent toujours ensemble, mais dans des ailes différentes de la maison. Richards, 54 ans, a également évoqué les rumeurs entourant la fin de son mariage de 27 ans avec Umanksy.

“Je l’ai laissé rester dans la chambre principale parce que c’est très masculin, et l’étage à l’étage est glamour et il y a genre un lit”, a-t-elle partagé avec Andy Cohen lors d’un épisode de “Watch What Happens Live”. “Et je me suis dit : “Qu’est-ce que je vais faire ? Mettez-le dans une pièce fleurie, rose et velours.”

Richards a également critiqué les allégations selon lesquelles sa séparation d’avec Umansky était “juste pour des raisons d’audience”.

“Quel être humain ferait ça à ses enfants ? À sa famille ?” elle a demandé.

La nouvelle que le couple de téléréalité s’était séparé a fait surface pour la première fois en juillet, mais Umansky et Richards ont insisté sur le fait qu’ils ne divorçaient pas.

“En ce qui concerne les nouvelles qui ont été publiées à notre sujet aujourd’hui. … Toute affirmation concernant le divorce est fausse”, ont déclaré Richards et Umansky dans une déclaration commune à l’époque. “Cependant, oui, nous avons eu une année difficile. La plus difficile de notre mariage. Mais nous nous aimons et nous respectons énormément.”

“Cela vient de moi, je dirai”, a admis Richards lors de son apparition dans l’émission de Cohen.

Au milieu de la séparation du couple, Umanksy a été photographié tenant la main à Beverly Hills avec Emma Slater, partenaire actuelle de “Danse avec les stars”, ce qui a bouleversé Richards.

“J’ai été surprise”, a-t-elle déclaré lors de l’épisode. “C’était très difficile à voir. Je veux dire, oui, cela m’a blessé.

“Je ne sais pas encore si quelque chose s’est passé, mais évidemment il y a quelque chose là-dedans. Et, écoute, je l’aime beaucoup, et nous sommes amicaux, mais cela m’a blessé.”

Richards a confirmé que voir les photos de Slater et Umanksy se tenant la main l’avait incitée à supprimer sa publication Instagram de soutien de son ex-mari, mais a noté qu’elle avait quand même voté pour les deux lors de l’épisode de “Danse avec les stars” de mardi.

Umansky, 53 ans, a affirmé qu’il ne sortait pas avec Slater, 34 ans.

“Pour plus de clarté, nous ne sortons pas ensemble”, a partagé Umansky sur Instagram, selon le New York Post. “Nous dansons ensemble depuis maintenant six semaines, quatre heures par jour, chaque jour.

“Nous sommes vraiment de bons amis.”

Slater a ajouté que les deux avaient créé un « lien très spécial » au cours de ce qui peut être une compétition « intense ».

Les représentants ni de Richards ni d’Umansky n’ont immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Richards a également noté que la nouvelle de sa séparation d’avec Umanksy était « dévastatrice » pour les trois filles du couple – Alexia, Sophia et Portia. Richards partage également sa fille Farrah Aldjufrie avec son ex-mari Guraish Aldjufrie.

“Quand la nouvelle est sortie, c’était vraiment dévastateur”, a admis Richards. “Nos téléphones explosaient. Nos enfants pleuraient et ne voulaient pas quitter la maison. C’était vraiment très difficile.

“Mais maintenant, ils vont bien mieux, et ils sont vraiment forts. Ils sont tellement ensemble et si intelligents, et ils ont été mes meilleurs, meilleurs, meilleurs amis. Je ne pourrais pas être plus fier d’eux. ” Je suis tout simplement des êtres humains extraordinaires. Dieu merci, je les ai aidés à traverser cette épreuve.”