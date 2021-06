La star de RHOBH, Erika Jayne, sort en sueur après la bombe doc The Housewife & The Hustler à propos des poursuites et du divorce

La star de REAL Housewives Of Beverly Hills, Erika Jayne, a été photographiée pour la première fois depuis que le doc de la bombe Hulu The Housewife & The Hustler a été diffusé à propos du scandale de détournement de fonds de son mari Tom Girardi et de leur divorce désordonné.

La star de Bravo, qui a quitté le manoir de Pasadena de 7 millions de dollars de l’ancien couple et s’est installée dans un endroit plus modeste maison de 1,5 million de dollars à Hancock Park, LA, a été vue en sueurs, faisant un clin d’œil à son ancien style de vie riche.

La star de Real Housewives Of Beverly Hills, Ericka Jayne, a semblé aller sans soutien-gorge lors de son voyage lundi[/caption]

La star de la télévision s’est arrêtée pour pomper de l’essence alors qu’elle était repérée pour la première fois depuis des semaines[/caption]

Elle s’est arrêtée à Petco avec un assistant à Los Angeles[/caption]

Des photographies exclusives obtenues par The Sun montrent la blonde lors d’une sortie lundi portant un t-shirt vert pâle de la gamme « Billionaire Boys Club » après avoir dégradé son style de vie.

La star de 49 ans a également opté pour des leggings noirs, des baskets blanches et une paire de lunettes de soleil œil de chat blanches pour compléter son look décontracté.

Erika était accompagnée de son assistant alors que le couple visitait Petco, faisait le plein d’essence et se dirigeait vers un fleuriste dans l’après-midi.

Il semble que son équipe glam coûteuse ne soit plus là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, car elle semblait aller sans soutien-gorge et montrait des mèches blondes sans style avec peu de maquillage.

La star vêtue d’un t-shirt baggy vert avec des leggings noirs[/caption]

Le récent documentaire Hulu The Housewife & and The Hustler a examiné de plus près le scandale en cours[/caption]

Son look terre-à-terre est loin de son apparence glamour habituelle.

De retour en novembre, Erika fans choqués quand elle a demandé le divorce de l’ancien super avocat, Tom Girardi, après 21 ans passés ensemble.

Il a ensuite été dit que Tom avait trompé Erika à plusieurs reprises et qu’elle était prête à le quitter, alors que l’avocat n’a jamais nié ni confirmé les allégations.

Suite à la demande de divorce, il a commencé à être frappé par procès après procès pour fraude, détournement de fonds et rupture de contrat.

Erika s’est impliquée lorsqu’il a été affirmé qu’ils maintenaient leur style de vie luxueux avec l’argent qu’il aurait volé à ses clients.

Elle a été vue quittant sa modeste maison de 1,5 million de dollars à Highland Park lundi[/caption]

La star de Bravo a pompé de l’essence avant de partir faire des courses avec l’employée[/caption]

cependant, elle a nié avoir jamais su ce que Tom faisait et comment il a financé leur mode de vie.

Sa sortie de lundi intervient après le documentaire explosif Hulu, La femme au foyer et l’arnaqueur, a été libéré, de nombreuses personnes interrogées se demandant ce qu’Erika savait vraiment.

Le doc examine les pratiques juridiques douteuses de Tom alors qu’il travaillait comme avocat de premier plan à Los Angeles, qui a contribué au style de vie extrêmement somptueux d’Erika et a financé sa carrière pop.

En décembre, il a été poursuivi pour avoir prétendument détourné des millions des familles des victimes d’accidents d’avion.

Elle a parcouru les compositions florales chez un fleuriste au soleil l’après-midi[/caption]

Elle a été vue serrant son téléphone portable et tenant un sac alors qu’elle se promenait dans le magasin[/caption]

Erika a choqué les fans en demandant le divorce de l’ex Tom Girardi, un ancien super avocat de LA[/caption]

Il aurait a pris le produit du règlement qui aurait dû aller à ses clients, « y compris les veuves et les orphelins qui ont perdu des êtres chers dans le tragique accident du vol Lion Air 610 ».

Une source a précédemment déclaré Nous hebdomadaire: « Erika ignorait totalement les allégations très graves qui étaient portées contre Tom devant le tribunal.

« Tom a toujours géré toutes les finances et c’est ainsi qu’ils ont géré les choses. Erika se sent trahie par Tom parce qu’elle lui faisait totalement confiance.

Mais malgré ses affirmations, l’avocat Jay Edelson a partagé ses plans pour prouver Erika a été impliqué en apparaissant sur le Podcast sur la réalité avec Kate Casey.

Erika n’est pas encore sortie avec un nouvel homme et a été aperçue en train d’acheter des fleurs[/caption]

La star a nié être au courant des actes répréhensibles présumés de son mari[/caption]

Jay a déclaré: «Nous pensons que nous allons pouvoir prouver qu’Erika était incroyablement impliquée non seulement dans le cabinet d’avocats, mais aussi qu’il prêtait de l’argent à son entreprise des dizaines de millions de dollars à son entreprise. Et nous pensons que l’argent provient des fonds des clients.

« Et nous allons examiner tout cela. Et tout cela va être, vous savez, une partie de la preuve que nous avons montrée à un jury – qu’elle était jusqu’aux genoux dans cette fraude, et elle peut dire : « Oh, elle n’en savait rien. »

« Et je pense que ça va être difficile pour elle de convaincre un jury de. »

Erika lui a avoué RHOBH co-stars dont son divorce est « tellement compliqué » lors d’un récent épisode de la série.

Erika a abordé le scandale dans un récent épisode de RHOBH[/caption]

Le couple était marié depuis 21 ans mais Erika a accusé Tom de tricherie, ce qu’il nie[/caption]

La femme de 49 ans a fait l’aveu alors qu’elle affrontait ses amis pour la première fois, en disant : « Il [are] tant de couches à ce divorce.

«C’est tellement compliqué. C’est très difficile à expliquer.

En parlant des autres stars de RHOBH, elle a ajouté : « Vous savez, je suis sûre qu’elles ont été très choquées et qu’elles vont avoir beaucoup de questions. »

L’épisode est ensuite passé à la conversation d’Erika avec ses co-vedettes, où elle leur a dit qu’elle « ne l’avait pas vue se terminer de cette façon » avec elle. mari avocat.

L’ex d’Erika, Tom, fait face à plusieurs poursuites pour fraude, détournement de fonds et rupture de contrat[/caption]

Il a financé le style de vie somptueux et la carrière pop d’Erika, qui, a-t-elle admis, ne lui rapportaient pas d’argent.[/caption]

L’ancienne star de Broadway a ajouté : « J’allais tenir la main de cet homme jusqu’à sa mort. »

Femme au foyer Dorit Kemsley a déclaré dans l’émission que c’était « une surprise » d’apprendre leur séparation, disant à des amis: « Nous ne savons pas assez ce qui se passe. »

Pendant ce temps, son ex Tom, 81 ans, a reçu un diagnostic de démence et de maladie d’Alzheimer à début tardif, selon des documents judiciaires récents.

Le frère cadet de l’avocat en disgrâce, Robert, déposé sous tutelle plus tôt cette année parce qu’il souffrait de « perte de mémoire» au milieu des différents procès.





Le Dr Nathan Lavid, psychiatre médico-légal et clinicien, a déclaré que Tom était médicalement inapte à assister à toute procédure judiciaire « dans un avenir prévisible », dans une déclaration de capacité obtenue par Gens.

« La démence altère sa capacité à comprendre l’audition. Sa détresse émotionnelle est directement liée à sa démence et exacerbée par sa confusion », a écrit Nathan.

Il a ajouté qu’il existe une « altération modérée » de la mémoire à court terme de Tom, de sa capacité de concentration, de la reconnaissance d’objets et de lieux familiers et du raisonnement logique.