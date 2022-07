La star de ” RHOBH “, Erika Jayne, ” s’est évanouie ” et s’est cogné la tête après une fête de vacances ” au plus bas “

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Erika Jayne a fait face à la musique et a admis qu’elle s’était cogné la tête après s’être évanouie après avoir trop bu lors de la fête de Noël de sa co-star de Real Housewives of Beverly Hills, Dianna Jenkins.

La chanteuse de 51 ans a discuté de ses bouffonneries ivres avec Lisa Rinna dans l’épisode de mercredi de l’émission à succès Bravo, Rinna notant que Jayne était “sh–tface” lors de l’événement avant de demander si Erika “s’est évanouie” à la maison.

“Ouais, je me suis cogné la tête”, a déclaré Jayne. “Puis j’ai vomi. C’est la conséquence de tout ce qui s’est passé.”

Jayne faisait référence à la foule de scandales qui ont suivi peu de temps après avoir demandé le divorce de son ex-mari de 21 ans, l’avocat Tom Girardi, 83 ans, en novembre 2020.

ERIKA JAYNE TURKS PLUS DE 750 000 $ DE BOUCLES D’OREILLES AU MILIEU D’UNE ENQUÊTE DE FRAUDE ALLÉGUÉE SUR LE MARI TOM GIRARDI

Son comportement erratique a atteint un niveau record lors de la fête des fêtes alors qu’elle sortait de la maison de Jenkins après une tentative ratée de duo avec son fiancé, Asher. Elle semblait être trop servie alors qu’elle criait “atteins la note aiguë!” pendant qu’il interprétait une chanson pour la soirée.

Elle a également avoué avoir pris un cocktail de médicaments sur ordonnance, dont Lexapro, Wellbutrin, et était également « sur d’autres choses ».

“Avec les antidépresseurs, ce qui se passe, c’est qu’un verre est cinq fois plus fort, peut-être plus”, a déclaré Rinna. “Tu étais hors de contrôle.”

“La vérité, c’est que j’aurais pu me faire du mal”, a-t-elle admis. “Ça ne peut pas se passer comme ça.”

ERIKA JAYNE SLAMMED DANS DE NOUVEAUX DOCUMENTS DE PROCÈS EN FAILLITE: “LE GLAM NE PEUT PAS ÊTRE SOUTENU PAR UN SHAM”

“Vous avez traversé un énorme traumatisme”, a expliqué Rinna. “Votre mari n’était pas le gars que vous ou n’importe lequel d’entre nous pensiez qu’il était et vous avez dû y faire face parce que vous étiez mariée avec lui. Vous êtes allé à cet endroit parce que vous souffrez beaucoup.”

Rinna a raconté dans un confessionnal qu’elle n’avait que 6 ans lorsque sa sœur, Laurene, est décédée d’une overdose de drogue : “Je viens de l’expérience. Je l’ai vu”, a-t-elle déclaré. “Je comprends pourquoi Erika voudrait s’auto-médicamenter ou s’engourdir ou essayer de passer un bon moment ou autre. Je le comprends.”

“Tu dois arrêter ça maintenant parce que tu ne peux plus le faire”, a-t-elle dit à Jayne. “Ce n’est juste pas qui tu es.”

Jayne a convenu : “J’ai poussé trop loin. J’ai fait ce qu’il ne fallait pas. Parfois, tu sais, c’est difficile d’être vraiment honnête avec tes amis, mais merci d’avoir dit : « Hé, tu sais quoi, tu dois arrêter ça. –.'”

“Nous avons tous touché le fond. Tout le monde a un moment de fond. Je pense que c’est le vôtre”, a déclaré Rinna.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le dernier de son drame juridique impliquait que Jayne recevait des papiers pour une Poursuite pour racket de 50 millions de dollars lors de son atterrissage à l’aéroport international de Los Angeles vendredi soir.

Jayne a été accusée de neuf chefs d’accusation, dont racket, complot en vue de commettre du racket, pratique commerciale illégale et tromperie dans la poursuite intentée par Edelson PC.

“Tom et Erika ont régulièrement détourné l’argent du règlement des clients pour projeter une image de richesse et soutenir un style de vie conçu pour la télé-réalité”, a déclaré le procès, via Page six.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La poursuite affirmait également que sa société EJ Global “avait été créée dans le but de canaliser l’argent de Girardi Keese au profit d’Erika”.

Jayne et Girardi sont également accusés dans un procès fédéral d’avoir détourné des fonds de règlement destinés aux familles des victimes du vol 610 de Lion Air. Girardi a été poursuivi par ses partenaires commerciaux, ce qui a entraîné la requête en faillite du chapitre 7.