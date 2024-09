La star de « RHOBH » Dorit Kemsley palpe les seins de Dorinda Medley

Juste une journée moyenne dans la Bravosphère !

La star de « Real Housewives of Beverly Hills » Dorit Kemsley a palpé les seins de Dorinda Medley, ancienne actrice de « Real Housewives of New York City », lors d’une « belle journée » en Californie cette semaine.

Mélange, 59, a publié une vidéo de cette rencontre effrontée sur Instagram mercredi, avec pour légende : « Partager, c’est prendre soin de soi 🥰. Super journée avec toi @doritkemsley. »

L’ancien Bravolebrity a ajouté les hashtags #californiadreaming #Bravo #nbc et #♥️.

Dans le clip, on voit Medley marcher vers Kemsley, 48 ans, lorsqu’ils commencent tous deux à agir de manière séduisante l’un envers l’autre.

Alors que Medley décompresse lentement sa veste blanche, Kemsley étend ses bras pour toucher sa poitrine.

« Ouais, bébé ! Youpi ! » hurle la créatrice de mode avant de faire semblant de faire voler son amie en hors-bord.

« Brrr ! » lâche-t-elle en secouant vigoureusement la tête devant la poitrine de Medley.

La mère d’un enfant portait sa veste blanche avec un pantalon assorti, tandis que la mère de deux enfants portait une combinaison à motifs verts, bleus et violets.

Bien que quelques commentateurs aient souligné que Kemsley « semble très mince », elle semble également être de bonne humeur malgré sa séparation d’avec son mari séparé Paul « PK » Kemsley.

Le couple a annoncé sa séparation en mai après neuf ans de mariage.

« En tant que couple, nous avons fait l’objet de nombreuses spéculations sur notre mariage », ont-ils écrit dans une déclaration commune à l’époque.

« Nous avons eu des difficultés au cours des dernières années et nous continuons à les surmonter en tant que deux personnes qui s’aiment et qui partagent deux enfants merveilleux ensemble. »

Leur déclaration continue : « Pour préserver notre profonde amitié et maintenir un environnement harmonieux pour nos enfants, nous avons pris la décision mutuelle et difficile de prendre un peu de temps à part et de réévaluer notre relation tout en donnant la priorité à nos enfants. »

Dorit et PK, qui ont un fils Jagger, 10 ans, et une fille Phoenix, 8 ans, ont conclu en remerciant leurs fans pour leur « amour et leur soutien » alors qu’ils « continuent à faire le travail nécessaire tout au long de ce voyage ».

Les conflits conjugaux des Kemsley ont été un sujet brûlant dans la saison 13 de « RHOBH », diffusée pour la première fois l’automne dernier.

« Ce n’est pas comme si nous nous dirigions vers un tribunal de divorce, mais nous étions déconnectés », a admis Dorit au podcast « Virtual Reali-Tea » de Page Six en novembre 2023 alors que les épisodes étaient diffusés.

« PK et moi, nous sommes vraiment très co-dépendants et connectés. C’est donc la première fois en 13 ans de vie commune que nous ressentons une telle déconnexion. »

Elle a expliqué que le fait d’avoir survécu à deux vols – l’un en octobre 2021, l’autre en décembre suivant – a provoqué des frictions dans leur relation, que les téléspectateurs ont vu se dérouler dans l’émission de téléréalité.

Quant à PK, l’homme d’affaires anglais de 57 ans a célébré six mois de sobriété en juin.

Malgré la rupture du duo, Dorit lui a quand même souhaité publiquement un joyeux anniversaire le mois dernier.