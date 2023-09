La star de « Retour vers le futur », Michael J. Fox, remporte le prix Elevate Prize Catalyst à la Clinton Global Initiative

L’acteur et philanthrope Michael J. Fox a remporté cette année le prix Elevate Catalyst, que la star de « Retour vers le futur » prévoit d’utiliser pour poursuivre le travail de sa fondation visant à trouver des traitements contre la maladie de Parkinson.

Fox, à qui on a diagnostiqué la maladie de Parkinson à l’âge de 29 ans en 1991, a reçu le prix lors de la conférence Clinton Global Initiative, ou CGI, mardi à New York. Le prix annuel, décerné l’année dernière à la lauréate du prix Nobel de la paix Malala Yousafzai, comprend 250 000 dollars de la Fondation Elevate Prize et un soutien pour amplifier le message du lauréat.

L’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton, qui a interviewé Fox sur scène à CGI, lui a attribué les progrès de la recherche dans la compréhension de la maladie de Parkinson. « Je ne pense pas que ce travail aurait progressé autant si Michael n’avait pas été aussi ouvert », a-t-elle déclaré.

LE PÈRE DE MEGHAN MARKLE, THOMAS, « SE RÉCUPÈRE » D’UN « AVC MAJEUR » À L’HÔPITAL AMÉRICAIN

Fox a déclaré qu’une fois qu’il avait obtenu le soutien de sa famille après son diagnostic, il n’avait pas hésité à rendre public son diagnostic.

« Il y a une telle honte associée à cette maladie », a déclaré Fox. « C’est tellement ridicule, ce grand besoin de garder ça secret. Le plus cruel, c’est que ça finira par te dévoiler. »

Cependant, il a déclaré qu’il n’y avait pas d’autre choix que de « continuer à essayer de faire avancer les choses, qu’il s’agisse de la paix mondiale, du changement climatique ou de cette maladie ».

L’ancien président Bill Clinton s’est dit « émerveillé » par Fox. « Je connais Michael J. Fox depuis longtemps et il semble mieux à chaque fois que je le vois », a-t-il déclaré. « C’est un homme courageux et bon. »

Joseph Deitch, fondateur de la Fondation Elevate Prize, a qualifié Fox de « paratonnerre du bien », en lui remettant le prix.

« C’est une icône », a déclaré Carolina García Jayaram, PDG de la Fondation Elevate Prize, à l’Associated Press dans une interview. « Il a su utiliser le pouvoir de son histoire pour présenter à tant de gens ce qu’était cette maladie et nous faire prendre conscience d’elle. »

Garcia Jayaram a déclaré que Fox incarne le thème CGI de cette année, « Keep Going », et qu’il était « la personne parfaite au moment idéal », car les plus de 2 milliards de dollars que la fondation Fox a collectés pour la recherche depuis son lancement en 2000 ont fait une différence majeure dans la compréhension. de la maladie.

LE PRINCE WILLIAM FÉLICITE LES AMÉRICAINS POUR DEUX TRAITS LORS DE SA VISITE À NEW YORK POUR LE SOMMET DE L’ENVIRONNEMENT

« Je ne peux tout simplement pas penser à une meilleure personne pour nous inspirer tous à relever nos défis avec autant d’endurance, d’honnêteté et de vulnérabilité », a déclaré Garcia Jayaram. « C’est effrayant d’être aussi vulnérable et de partager quelque chose d’aussi personnel avec vous et votre famille – surtout dans son cas alors que son travail consistait à être une personnalité publique. Il l’a quand même fait. Rien ne l’arrêtera. »

Deborah Brooks, co-fondatrice et PDG de la Fondation Michael J. Fox, a déclaré que ce prix arrive à un moment important pour l’organisation à but non lucratif. En avril, un biomarqueur de la maladie de Parkinson a été identifié pour la première fois, un « changement sismique » qui contribuera à améliorer les chances de créer des traitements et des tests capables de détecter la maladie chez des patients vivants.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Nous sommes ravis que ce type de reconnaissance lui permette de nous aider à continuer à avancer à ce qui ressemble un peu à un rythme effréné en termes de progrès sur certaines des choses les plus passionnantes qui se déroulent actuellement en neurosciences », a déclaré Brooks.

Les nouveaux développements nécessiteront des centaines de millions, voire des milliards, de dollars de recherche, ainsi que davantage de volontaires pour les tests, a déclaré Brooks. Cependant, Fox prévoit d’utiliser ce prix pour accroître sa notoriété et sensibiliser la population à la manière dont les gens peuvent aider.

« Les patients et leurs familles veulent faire partie de la solution qu’ils recherchent », a déclaré Brooks, ajoutant que la fondation a créé Fox Trial Finder, qui permet de connecter les patients à des programmes de tests potentiels. « Souvent, ils n’ont aucune idée de la manière dont cela se manifeste, et cela a donc toujours fait partie de notre message. »