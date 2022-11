La star de Retour vers le futur et activiste de la maladie de Parkinson Michael J. Fox reçoit un Oscar honorifique

Michael J. Fox a reçu un Oscar honorifique pour sa campagne de financement de la recherche sur la maladie de Parkinson.

En 1991, à l’âge de 29 ans, Fox a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson et on lui a dit qu’il lui restait 10 ans pour travailler.

Fox a pris sa semi-retraite après avoir révélé sa maladie en 1998 et s’est consacré à sa fondation Parkinson et a collecté plus d’un milliard de dollars pour la recherche.

Michael J. Fox a reçu samedi un Oscar honorifique pour sa campagne de financement de la recherche sur la maladie de Parkinson depuis qu’il a reçu un diagnostic de maladie neurodégénérative au sommet de sa carrière d’acteur.

Fox a reçu la statuette annuelle de l’Académie des arts et des sciences du cinéma pour le travail humanitaire d’une figure de l’industrie cinématographique lors d’un gala en cravate noire rempli des plus grandes stars d’Hollywood à Los Angeles.

“Tu me fais trembler, arrête ça”, a plaisanté Fox alors qu’il recevait une standing ovation, avant de décrire son prix comme “un honneur tout à fait inattendu”.

L’acteur canadien Fox, 61 ans, est devenu célèbre dans le Retour vers le futur films tout en incarnant Marty McFly, lycéen qui voyage dans le temps.

La trilogie entre 1985 et 1990 a propulsé les machines à remonter le temps DeLorean et les hoverboards défiant la gravité dans l’imaginaire populaire.

En 1991, à l’âge de 29 ans, Fox a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson et on lui a dit qu’il lui restait 10 ans pour travailler.

Environ 10 millions de personnes dans le monde sont atteintes de la maladie de Parkinson, qui érode les fonctions motrices.

Woody Harrelson, qui a joué aux côtés de Fox dans le film Doc Hollywood au moment de son diagnostic, a déclaré au public samedi: “Je ne pouvais tout simplement pas y croire parce qu’il y a une qualité tellement invincible et surhumaine chez Mike.”

“Eh bien, il n’a jamais raté une étape, ne s’est jamais apitoyé sur lui-même … au lieu de cela, il a transformé un diagnostic effrayant en une mission courageuse”, a-t-il ajouté.

Fox, qui s’est fait connaître pour la première fois dans la sitcom NBC des années 1980 Liens familiauxa révélé publiquement sa maladie en 1998, lors de la diffusion de sa deuxième série télévisée à succès Tourner la ville.

Il a pris sa semi-retraite quelques années plus tard, se consacrant à sa fondation Parkinson et recueillant plus d’un milliard de dollars pour la recherche.

“Il était clair qu’une base de patients vieillissante et mal desservie aurait besoin d’aide”, a-t-il déclaré.

“Il n’y avait rien d’héroïque dans ce que j’ai fait”, a déclaré Fox.

Fox, qui a définitivement pris sa retraite d’acteur en 2020, a subi de multiples fractures et blessures suite à des chutes au cours des derniers mois, nécessitant une intervention chirurgicale à l’épaule.

Mais il a marché vers et depuis la scène samedi, demandant à sa femme et ancienne Liens familiaux co-vedette Tracy Pollan pour l’aider à transporter sa statuette.

VOIR LES PHOTOS DU MOMENT SPÉCIAL ICI :

(LR) Sam Fox, Esme Fox, Tracy Pollan, Michael J. Fox, Aquinnah Fox et Schuyler Fox assistent à la 13e remise des prix des gouverneurs de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Photo : Emma McIntyre/WireImage/Getty Images Woody Harrelson et Michael J. Fox prennent la parole sur scène lors de la 13e remise des prix des gouverneurs de l’Académie. Photo : Gilbert Flores/Getty Images Woody Harrelson et Michael J. Fox prennent la parole sur scène lors de la 13e remise des prix des gouverneurs de l’Académie. Photo : Gilbert Flores/Getty Images Michael J. Fox prend la parole sur scène lors de la 13e remise des prix des gouverneurs de l’Académie. Photo : Gilbert Flores/Getty Images Michael J. Fox et Tracy Pollan sur scène lors de la 13e remise des prix des gouverneurs de l’Académie. Photo : Gilbert Flores/Getty Images Les lauréats Euzhan Palcy, Michael J. Fox, Diane Warren et Peter Weir aux Academys 13th Governors Awards. Photo : Gilbert Flores/Getty Images

“Merci l’Académie”

Les Oscars honorifiques sont décernés chaque année pour récompenser les réalisations de toute une vie et ont été transformés en un événement distinct en 2009 pour désencombrer le programme chargé de l’émission principale.

Les précédents lauréats du prix humanitaire Jean Hersholt de Fox – décerné par l’Académie la plupart des années depuis 1957 – incluent Angelina Jolie, Oprah Winfrey et Elizabeth Taylor.

Une statuette en or pour l’ensemble de sa carrière a également été décernée samedi à Diane Warren, l’auteur-compositeur à l’origine de succès tels que Aerosmith’s Je ne veux rien manquerqui a été nominé pour 13 Oscars compétitifs sans gagner.

“J’ai attendu 34 ans pour le dire – je voudrais remercier l’Académie”, a déclaré Warren sous des applaudissements rauques.

“J’ai eu beaucoup de discours qui se sont froissés dans ma poche”, a-t-elle plaisanté.

Peter Weir, le réalisateur australien qui a fait des succès mondiaux tels que Témoin, Cercle des poètes disparus et Le spectacle de Trumana fait un rare retour à Hollywood pour récupérer son Oscar.

Euzhan Palcy, cinéaste de l’île antillaise francophone de la Martinique, a reçu une statuette pour une carrière comprenant Une saison blanche et sèche – son film de 1989 sur l’apartheid sud-africain qui a attiré Marlon Brando hors de sa retraite.

Palcy, qui a en grande partie cessé de faire des films, a déclaré qu’elle était devenue “si fatiguée qu’on me dise que j’étais une pionnière” et “d’entendre des éloges pour avoir été la première de trop nombreuses premières mais s’être vu refuser la possibilité de faire les films” qu’elle voulait faire.

“Mes histoires ne sont pas noires, mes histoires ne sont pas blanches – elles sont universelles, elles sont colorées”, a-t-elle déclaré.