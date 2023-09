La star de « Real Housewives », Shannon Beador, arrêtée pour conduite en état d’ébriété

La star de télé-réalité Shannon Beador a été arrêtée après avoir prétendument conduit en état d’ébriété et avoir eu un accident de fuite à Newport Beach samedi soir.

« J’ai passé pas mal de temps avec Shannon hier », a déclaré lundi à Fox News Digital un représentant légal de Beador, contacté au sujet de l’arrestation. « Elle est extrêmement désolée et pleine de remords. »

Le représentant juridique de la star de « The Real Housewives of Orange County » a ajouté : « Nous attendrons les informations officielles sur cette affaire dès qu’elles seront disponibles, et Shannon est prête à accepter l’entière responsabilité de ses actes. »

10 STARS DE « REAL HOUSEWIVES » QUI ONT ÉTÉ ARRÊTÉES

Beador n’est pas la première star de « Real Housewives » à avoir des démêlés avec la justice.

En 2010, Sonja Morgan, membre de la distribution de « Real Housewives of New York City », a été arrêtée pour conduite sous influence dans les Hamptons.

Luann de Lesseps a été arrêtée la veille de Noël 2017.

Elle a été accusée d’ivresse désordonnée, de résistance à son arrestation et de coups et blessures sur un agent des forces de l’ordre à l’époque et a ensuite parlé de ses démêlés avec la justice lors d’un épisode de « Les vraies femmes au foyer de New York ».

La co-star de Beador, Gina Kirschenheiter, a également été arrêtée pour conduite sous influence en 2019.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

« J’ai fait un très mauvais choix l’autre soir après une soirée entre mamans », avait déclaré Kirschenheiter à Page Six dans un communiqué à l’époque. « Je suis extrêmement déçu de moi-même et regrette de tout cœur mes actes. J’ai appris une leçon précieuse et j’espère vous montrer à tous que cet incident ne me définit pas. »

Kirschenheiter a récemment parlé de la consommation d’alcool de Beador lors d’un confessionnal sur « Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange ».

« Shannon dit des conneries, et ensuite elle veut faire semblant qu’elle ne l’a pas fait, et si tu peux dire des choses qui sont aussi blessantes sans même te rappeler que tu l’as dit, tu dois y aller. — tu vas t’inscrire en cure de désintoxication », a déclaré Kirschenheiter.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS