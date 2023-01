La star de “Real Housewives of Orange County”, Tammy Knickerbocker, cherche sa fille “disparue” après sa libération de prison

L’ancienne de “Real Housewives of Orange County”, Tammy Knickerbocker, demande de l’aide pour retrouver sa fille disparue.

Lindsey Knickerbocker, 34 ans, a été vue pour la dernière fois le 9 janvier à Las Vegas après avoir été libérée de prison pour avoir prétendument agressé un officier pour avoir emmené son chien.

Tammy a ajouté qu’elle pensait que sa fille n’était pas autorisée à avoir son chien dans un hôtel, ce qui a provoqué l’altercation entre Lindsey et le flic.

Sa mère a partagé avec Fox News Digital des détails sur ses dernières interactions avec sa fille et a noté que Lindsey l’avait appelée depuis un téléphone emprunté à un “gars de la rue”.

Tammy a déclaré qu’elle ne reconnaissait pas le numéro, mais qu’elle avait reçu un message vocal disant : “S’il vous plaît, appelez-moi. S’il vous plaît, appelez-moi. J’ai besoin d’aide.”

Après l’échange téléphonique, Tammy a déclaré qu’elle n’avait pas eu de nouvelles de sa fille jusqu’à ce qu’elle reçoive un message étrange qu’elle pensait provenir de Lindsey le 16 janvier.

Elle a reçu une notification sur Facebook Messenger disant : “Je vais bien, je vais bien. Je t’appellerai demain.”

Tammy a dit qu’elle n’avait pas eu de nouvelles de Lindsey le lendemain. Deux jours plus tard, elle a reçu un autre message “étrange” d’une personne nommée Eric disant que sa fille avait été vue dans une tente.

La mère de trois enfants a déclaré qu’elle n’avait pas reçu de message sur Facebook depuis et pensait qu’elle avait été empêchée de parler à sa fille.

La star de télé-réalité a souligné que sa fille avait “beaucoup de problèmes de drogue”.

Elle est consciente qu’elle a pris de la méthamphétamine et a dit “elle est fondamentalement une toxicomane à ce stade”, mais comprend que Lindsey a besoin d’aide.

Malgré deux autres situations similaires comme celle-ci qui sont arrivées à sa fille, Tammy a mentionné que cette fois, cela semblait “différent”.

Elle craint que Lindsey ne fasse l’objet d’un “trafic” et a déclaré qu’elle avait contacté des refuges pour sans-abri mais qu’elle n’avait reçu aucune nouvelle de sa fille.

En 2007, Tammy a rejoint “Real Housewives of Ocean County” (RHOC) de Bravo dans les saisons deux et trois. Elle a fait plusieurs apparitions au cours des différentes saisons.

L’autre fille de Tammy, Megan, a partagé sur Facebook que Lindsey avait disparu et demande des détails sur son sort.

“Quelqu’un l’a-t-il vu? Le dernier contact était le 9 janvier et elle avait peur pour sa vie. Personne n’a entendu parler d’elle depuis. Absolument disparue sans laisser de trace … elle s’appelle Lindsey et elle mesure 5 pieds 5 pouces et 110 livres, yeux marrons et cheveux blonds et 34 ans”, a écrit Megan Knickerbocker dans la légende avec des photos de Lindsey.

D’autres stars du “RHOC”, dont Tamra Judge, ont profité de son histoire Instagram pour faire connaître la disparition de la fille de ses collègues.

“Disparu dans la région du Nevada @tammyknickerbocker.oc”, avec une photo de Lindsey.

Lorsque Fox News Digital a demandé à Tammy quelle était sa relation avec sa fille, elle a répondu et a dit qu’ils avaient un lien étroit.

“C’est très, très proche. Mais elle est vraiment coupable de… tout ce qu’elle a fait”, a déclaré Tammy en se référant à la peine de prison de sa fille.

“Elle a beaucoup de culpabilité sur elle en ce moment. Elle n’est pas suicidaire, mais c’est… une personne fière dans un sens… elle est très têtue, mais nous avons une bonne relation.”

Tammy a continué à dire qu’elle avait contacté Facebook dans l’espoir de pouvoir suivre l’emplacement de sa fille, mais qu’elle n’avait pas eu de réponse.

Elle a également déclaré qu’elle était en contact avec le greffier du comté de Clark à Las Vegas depuis que Lindsey était en prison.