La star de “Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange”, Shannon Beador, fait face à trois accusations de délit après son arrestation à la suite d’un accident de voiture le mois dernier.

Vendredi, la star de télé-réalité de 59 ans a été accusée par le procureur du comté d’Orange de conduite sous l’influence de l’alcool, de conduite sous influence avec un taux d’alcoolémie de 0,08 % ou plus et de délit de fuite avec des biens. dommages, selon les dossiers judiciaires obtenus par Fox News Digital.

Le taux d’alcoolémie de Beador était supérieur à 0,20 % au moment de son arrestation, selon un rapport de Us Weekly.

Fox News Digital a contacté les représentants de Beador pour commentaires.

SHANNON BEADOR, LA STAR DE « REAL HOUSEWIVES », ARRÊTÉE POUR CONDUITE EN ivresse

Le 17 septembre, la personnalité de la télévision a été arrêtée après avoir prétendument conduit en état d’ébriété lors d’un délit de fuite à Newport Beach, en Californie.

“J’ai passé pas mal de temps avec Shannon hier”, a déclaré à l’époque un représentant légal de Beador à Fox News Digital. “Elle est extrêmement désolée et pleine de remords.

“Nous attendrons les informations officielles sur cette affaire dès qu’elles seront disponibles, et Shannon est prête à accepter l’entière responsabilité de ses actes.”

L’ami de Beador, Jeff Lewis, a parlé de son arrestation lors de l’épisode du 18 septembre de son émission SiriusXM, “Jeff Lewis Live”.

“Malheureusement, [Shannon] J’ai eu un DUI samedi soir. Elle a également eu un accident de voiture. Elle a été blessée, donc elle va se rétablir”, a déclaré la star de “Flipping Out”, 53 ans.

“Shannon et moi sommes amis depuis très longtemps. J’ai été choqué. Elle m’a appelé hier. Nous avons parlé pendant un moment et j’ai été choqué parce que je n’ai jamais vu Shannon avoir jamais bu et conduit. est quelque chose dont nous avons tous deux discuté précédemment.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

“Je vais vous dire qu’elle accepte l’entière responsabilité. Elle a honte. Elle est embarrassée.”

Lewis a expliqué qu’il ne croyait pas que Beador était alcoolique et a partagé qu’elle prévoyait de demander l’aide d’un professionnel.

“Les gens disent : ‘Oh, elle a besoin d’une cure de désintoxication’, ‘Oh, elle est alcoolique.’ Je ne pense pas que Shannon soit alcoolique”, a-t-il déclaré. “En tant qu’amie proche, je pense qu’elle traverse beaucoup de difficultés personnelles en ce moment. Et je pense qu’elle s’est appuyée sur l’alcool, mais je ne pense pas qu’elle soit alcoolique.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Je suis heureux de dire qu’elle va entrer en consultation cette semaine, donc j’en suis heureux”, a ajouté Lewis. “A part Shannon, personne n’a été blessé dans l’accident. Je ne le justifie pas. Je ne le cautionne pas. Je vous dis juste ce que je sais.”

UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI

Beador a rompu le silence sur l’accident un mois après son arrestation. Dans une vidéo qu’elle a partagée sur Instagram le 17 octobre, la native de Californie s’est adressée à ses fans tout en promenant son chien Archie.

“Je sais que cela fait un moment que je n’ai pas posté, et on a beaucoup parlé de ce qui s’est passé récemment”, a déclaré Beador. “Mais malheureusement, pour le moment, je ne suis pas en mesure de commenter. Mais il y aura un moment où je le pourrai, et j’ai l’intention d’être ouvert, honnête et authentique.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“En ce moment, je me concentre sur ma santé, sur le retour à moi-même et sur Archie.”