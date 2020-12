Une star de Real Housewives a été hospitalisée au Texas avec Covid-19.

D’Andra Simmons, 50 ans, a été admise dans le service Covid de l’hôpital UT Southwestern après avoir été testée positive pour le bogue.

Son représentant a dit à People que les niveaux d’oxygène de D’Andra étaient « limites » et qu’elle prendrait le remdevisir, tout en demandant aux fans d’offrir des prières pour le rétablissement de D’Andra.

« D’Andra Simmons a été testé positif à Covid et a été admis dans le service Covid de l’hôpital UT Southwestern au Texas », ont-ils déclaré à la publication.

« Ses niveaux d’oxygène étaient à la limite et elle va commencer le remdesivir. A ce moment, nous vous demandons de respecter sa vie privée et celle de sa famille et d’envoyer vos prières pour un prompt rétablissement. »







(Image: D’Andra Simmons / Instagram)



Les fans ont depuis écrit des messages gentils à D’Andra et à sa famille sur les réseaux sociaux.

Samedi, D’Andra s’est rendu sur Instagram avec une douce claque de la famille à Noël pour partager un message de solidarité.

« Cette année, je suis très reconnaissant à ma famille, à mes amis et aux deux nouveaux bébés à fourrure de rejoindre la maison Simmons-Lock! » elle a écrit.







(Image: D’Andra Simmons / Instagram)



«Aussi, merci à mon #hotthubby @jeremytlock pour mon beau sac @chanelofficial! Je suppose que j’étais une bonne fille après tout.

« J’espère que tout le monde profite de ces belles vacances. Joyeux Noël! »

Et juste la veille du jour où D’Andra a jailli que Noël était « arrivé tôt » alors qu’elle présentait à ses adeptes le nouveau chien Ruby Rose.







(Image: D’Andra Simmons / Instagram)



« Je n’aurais pas pu demander un meilleur cadeau qu’un nouveau bébé #brusselsgriffon toutou! » reconnaissant, amoureux des animaux, D’Andra se réjouit.

Ayant récemment subi une arthroplastie de la cheville, D’Andra a déclaré que le chiot «n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment de ma vie».

Elle devrait apparaître dans la prochaine saison déjà filmée de Real Housewives.

Je souhaite à D’Andra un rétablissement rapide et complet.