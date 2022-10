La star de “Real Housewives of Beverly Hills”, Mauricio Umansky, parle des tendances immobilières, vendant aux riches et célèbres

Mauricio Umansky parle franchement des tendances immobilières actuelles et de ce que c’était que de travailler avec ses filles dans leur nouvelle émission de téléréalité sur sa société immobilière à succès The Agency.

Les fans de “The Real Housewives of Beverly Hills” se souviendront de l’importance attachée à Mauricio créant sa propre société immobilière par rapport à la relation de sa femme Kyle Richards avec sa sœur Kathy Hilton. Mauricio travaillait sous le mari de Kathy, Rick Hilton, co-fondateur de Hilton & Hyland.

Dans la première saison de l’émission, Mauricio a pris la décision de quitter l’agence de Rick afin de créer sa propre entreprise. On suppose que sa décision de partir, associée au choix de Richards de produire une émission sur son éducation, avec laquelle Kathy n’était pas d’accord, a conduit à la querelle entre les deux familles. Kathy et Richards n’auraient pas parlé pendant 10 ans, en partie parce que les Hilton se sentaient trahis par Mauricio.

Comme The Agency est désormais l’une des principales sociétés immobilières – plus avec le succès de Richards dans son émission et le succès d’autres émissions sur l’immobilier – Mauricio est sur le point de diriger une nouvelle série se déroulant dans les bureaux de The Agency, appelée ” Acheter Beverly Hills.”

Interrogé sur l’état actuel du marché en ce moment, Mauricio a admis qu’en tant qu’agents, ils étaient un peu confus quant à l’endroit où il se dirigeait, déclarant qu’ils étaient dans une saison un peu lente en ce moment.

“Je pense que vous voyez certainement un peu aujourd’hui, un peu de ralentissement”, a-t-il déclaré à Fox News Digital. “Cela peut aussi ressembler à un ralentissement saisonnier. Nous sommes un peu confus.”

“Je veux dire, évidemment, vous avez vu les taux d’intérêt augmenter beaucoup”, a expliqué Mauricio. “La vague d’achats qui s’est produite au cours des deux dernières années a été extraordinaire, et ça va être vraiment difficile à rattraper.”

En ce qui concerne l’émission, alors que Mauricio promet aux téléspectateurs de voir des biens immobiliers incroyables et des “agents immobiliers impitoyables”, il dit que le point culminant du tournage de l’émission Netflix pour lui a été de travailler avec ses filles Farrah Aldjufrie, que Richards partage avec son premier mari et que Mauricio a aidé à élever après avoir épousé Richards, et Alexia Umansky.

“L’opportunité de filmer avec mes deux filles a été extraordinaire. Je veux dire, nous faisons tous ‘The Real Housewives of Beverly Hills’ depuis longtemps, mais évidemment c’est dans l’ombre de toutes les vies et les filles et les drame et tout ça”, a déclaré Mauricio. “Pour moi, l’expérience de pouvoir filmer avec mes deux filles, Alexia et Farrah, dans ce que nous faisons chaque jour de notre vie, c’est-à-dire le travail, était extrêmement amusante.”

Il semble que l’avertissement commun de ne jamais travailler avec la famille ne s’applique pas dans ce cas, car Aldjufrie et Alexia ont fait écho aux déclarations de leur père selon lesquelles travailler tous ensemble était formidable. Les deux filles ont admis avoir eu des conversations en famille qu’elles n’auraient pas nécessairement eues sans le spectacle, Aldjufrie affirmant que cela leur a permis d’avoir “beaucoup de croissance” et de s’amuser “beaucoup”.

“Nous nous sommes définitivement rapprochés. Nous avons juste vécu cette expérience ensemble. C’était amusant. C’était difficile. C’était émouvant, et cela a vraiment fait de moi une meilleure personne, agent et fille”, a ajouté Alexia. “Honnêtement, je pense que cela a renforcé ma relation avec mon père et ma sœur, ce que je ne pensais pas possible car nous étions déjà si proches au départ.”

Selon Aldjufrie et Alexia, il n’y avait aucun doute quant à savoir s’ils voulaient ou non participer à l’émission, Alexia révélant qu’elle était “paniquée en interne” en se demandant “est-ce que cela se produit vraiment”, avant d’arriver à la conclusion que faire un spectacle ensemble était “inévitable” et qu’elle était réconfortée de savoir qu’ils le feraient tous ensemble.

Pendant ce temps, Aldjufrie a déclaré qu’elle avait d’abord pensé qu’elle et Alexia n’allaient pas faire partie du casting parce que personne ne semblait s’intéresser à eux pendant le processus de casting.

“Quand tout le monde dans notre bureau était en quelque sorte interviewé pour l’émission, Alexia et moi n’étions tout simplement pas impliqués. Nous n’avons manifesté aucun intérêt, seulement pour découvrir que Mauricio était comme, ‘Oh ouais, eh bien, en fait, tu es le faisant, je vous ai inscrit”, a déclaré Aldjufrie. “Ensuite, nous avons été vraiment excités parce que nous ne voudrions évidemment pas être exclus de cette expérience. Nous avons passé le meilleur moment à le faire, et je suis vraiment excité qu’il sorte. Je pense que les gens vont adorer ça. “

Mauricio est ravi que les fans de l’immobilier voient toutes les maisons de luxe, les apparitions de célébrités et même l’inclusion de certaines maisons de célébrités. Il a taquiné “certaines maisons de célébrités incroyables” ainsi que “certaines maisons qui ont une histoire de célébrités” que le public a déjà vues à la télévision. Une maison en particulier aurait valu 100 millions de dollars.

Mauricio promet que “Buying Beverly Hills” sera différent de toutes les autres émissions de téléréalité sur le secteur immobilier. Il mentionne son émission comme étant plus réaliste que “Selling Sunset” car tous ceux qui figurent dans son émission travaillaient déjà dans son bureau.

“Je pense que c’est un peu ce qui le sépare de ‘Selling Sunset'”, a déclaré Mauricio. “Certains des acteurs semblent ne pas être des agents immobiliers, ils ont été choisis pour la série. “Je pense que le nôtre serait juste très, très réel dans les coulisses.”

À son avis, son émission est beaucoup plus basée sur la réalité que “Million Dollar Listing” car elle présente des employés qui sont à toutes les extrémités du spectre en termes d’expérience. Il a également déclaré que les autres émissions qu’il a mentionnées rendent parfois l’immobilier beaucoup plus facile qu’il ne l’est en réalité et qu’en montrant les erreurs que commettent ces jeunes agents, ils montrent à quel point l’entreprise peut réellement devenir difficile.

“[The show is] va regarder plus de jeunes et de jeunes se lancer dans l’immobilier dans la meilleure société immobilière mondiale au monde », a expliqué Mauricio. « Beaucoup de acteurs font des erreurs à la télévision. Ils ne sont pas parfaits. Ils font beaucoup d’erreurs, et nous le montrons dans les coulisses.”

En termes d’erreurs devant la caméra, personne ne peut leur donner de meilleurs conseils que Richards, qui a mis sa vie à la disposition du public au cours des 12 dernières années. Aldjufrie et Alexia admettent toutes deux avoir retiré quelques pages du livre de jeu de leur mère pour mieux comprendre comment gérer le fait d’être sous les projecteurs.

“Après avoir signé, [I] Je lui ai simplement demandé comment naviguer”, a expliqué Aldjufrie. “Comment les entretiens ont-ils fonctionné ? Recevez-vous les questions à l’avance? Comment naviguez-vous en voulant être vulnérable et authentique, mais aussi en vous assurant que nous avons toujours l’air professionnels et que nous nous soutenons mutuellement. Donc, il y a définitivement une ligne fine sur laquelle vous devez marcher parce que vous voulez pouvoir être réel.”

“Je parle toujours à ma mère, et je suis avec elle dans les bons et les mauvais jours de Housewives, alors… le plus gros conseil qu’elle m’ait donné sans vraiment demander conseil était juste d’être extrêmement honnête et être extrêmement réel”, a déclaré Alexia. “Je suis définitivement l’une de celles qui font beaucoup d’erreurs dans la série. Et j’ai du mal et je suis gênée… elle était juste comme, ‘À la fin de la journée… les gens vont s’identifier à ça. Ça va parce que c’est réel ‘… elle était juste elle m’a fait me sentir beaucoup mieux dans ces jours difficiles que tout allait bien se passer, parce que je n’ai pas besoin d’être cette personne fausse et parfaite, ce que je ne suis vraiment pas.”

Une chose est sûre, Aldjufrie et Alexia sont très fiers de leur père et du travail qu’il a accompli pour faire de l’Agence un tel succès. Alexia a fait remarquer que rien de tout cela n’aurait été possible si son père n’avait pas eu l’idée de créer cette entreprise il y a près de 12 ans. En entendant à quel point ses filles sont fières de lui, il a dit qu’il « souriait d’une oreille à l’autre en écoutant ces interviews ».

“C’était simplement une idée dans la tête de mon père il y a 11 ans. Si vous étiez au bureau tous les jours, vous verriez qu’il y a une telle fierté qui vient avec les gens qui travaillent à l’Agence”, a déclaré Alexia. “Je suis si fière de l’entreprise, mais c’est vraiment juste que je suis si fière de mon père, et pouvoir représenter son entreprise et l’agence me rend si fière en tant que fille.”

“Buying Beverly Hills” sera diffusé sur Netflix le 4 novembre.