La star de Real Housewives Of Beverly Hills, Kyle Richards, a révélé qu’elle avait été testée positive au COVID-19.

La star de télé-réalité a dévoilé son diagnostic avec sa fille Sophia, sa demi-soeur Kathy Hilton et sa co-vedette Dorit Kemsley.

La femme de 51 ans a maintenant été contrainte de s’isoler avec sa fille loin du reste de leur famille.

Elle s’est rendue sur Instagram samedi pour confirmer la nouvelle de son test positif ainsi qu’un cliché festif d’elle avec sa famille, qui, selon elle, avait été prise peu de temps avant de contracter le virus.

Sur la photo, on pouvait voir Kyle portant une épaisse couche de maquillage glamour alors qu’elle posait dans un pyjama en satin rouge.









Elle couvait la caméra avec un arbre de Noël décoré derrière elle tout en serrant le bras de son mari Mauricio Umansky.

Mauricio, avec leurs trois enfants, Alexia, 24 ans, Sophia, 20 ans, et Portia, 12 ans, et la fille aînée de Kyle, Farrah Aldjufrie, 32 ans, qu’elle partage avec son premier mari, Guraish Aldjufrie, ont tous enfilé des pyjamas pour correspondre à leur mère.

«J’aime tellement ces gens️», a-t-elle commencé sa légende.









«Certains d’entre vous ont peut-être entendu dire que j’avais COVID. Je l’ai eu après que ces photos aient été prises.

«Depuis que j’ai été diagnostiqué, j’ai été séparé de ma famille afin de la garder en bonne santé.

«Malheureusement, Sophia l’a également eu. Nous resterons isolés jusqu’à ce qu’il soit sûr de revoir la famille et les autres.

«J’ai hâte de les serrer dans mes bras», a-t-elle écrit.









La production de Real Housewives Of Beverly Hills a été arrêtée le mois dernier après que les membres d’équipage ont été testés positifs.

Mais l’épidémie, dont on pensait initialement qu’elle n’avait affecté que l’équipe, semble s’être propagée au casting alors que Kyle, sa demi-soeur et amie de l’émission Kathy Hilton et sa co-star Dorit Kemsley ont toutes été testées positives.

Le tournage de la saison 11 de l’émission à succès devrait reprendre dès que tout le monde va bien et devrait être diffusé en 2021.