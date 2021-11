La star de « Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City », Jen Shah, continue son histoire selon laquelle on lui a dit que son mari souffrait de « saignements internes » le jour où elle a été arrêtée par le gouvernement fédéral.

Shah tournait l’émission Bravo dans un bus avec les autres épouses lorsqu’elle a reçu un appel téléphonique, a semblé bouleversée, a dit aux autres femmes que Sharrieff Shah Sr. était à l’hôpital, puis est partie brusquement. Quelques instants plus tard, le NYPD et la sécurité intérieure se sont présentés à la recherche de Shah. Elle a ensuite été arrêtée au bord de la route pour fraude électronique et blanchiment d’argent.

« Quand j’étais assise dans le bus, j’ai reçu un appel téléphonique qui montrait le numéro de téléphone de mon mari sur mon téléphone », a déclaré la star de télé-réalité lors de son confessionnal. « Et puis je me suis dit : ‘Attends, ce n’est pas la voix de mon mari.' »

« Ils m’ont dit : ‘Tu dois rentrer à la maison, [my son] Omar et puis venez rencontrer Sharrieff, il est à l’hôpital de l’Université de l’Utah. J’ai immédiatement dit : ‘Oh mon Dieu, est-ce que Sharrieff va bien ? C’est une urgence' », a décrit le Bravolebrity.

JEN SHAH, LA STAR DE ‘REAL HOUSEWIVES’ ARRÊTÉE POUR FRAUDE FÉDÉRALE

Les caméras ont ensuite capturé Shah lors d’une réunion avec son avocat Clayton Simm, où elle a affirmé qu’elle n’avait aucune idée de ce qui se passait lorsque les autorités l’ont arrêtée.

« On me demande de m’arrêter pour qu’ils viennent me parler et je me dis : ‘Est-ce que mon mari va bien ? Mes enfants vont-ils bien ? Je ne savais littéralement pas ce qui se passait' », s’est-elle souvenue.

Shah a déclaré à propos de son arrestation : « J’ai l’impression d’être encore sous le choc, un peu dans le brouillard. » Et a déclaré aux caméras qu’elle était sous le choc total des crimes présumés.

JEN SHAH, LA STAR DE REAL HOUSEWIVES, PLEURE NON COUPABLE DE COMPLOT POUR COMMETTRE UNE FRAUDE PAR FIL

« Ce dont j’ai été accusé est absolument le contraire de tout ce que je ferais dans ma vie », a-t-elle déclaré. « Si j’ai une faute, c’est parce que je donne trop et que j’aide trop de gens. »

En mars 2021, Shah et son « premier assistant » Stuart Smith ont été arrêtés pour avoir prétendument comploté en vue de commettre une fraude électronique et de blanchiment d’argent dans le cadre d’une prétendue escroquerie de télémarketing. Ils ont chacun été inculpés d’un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique. Ils auraient victimisé 10 personnes ou plus de plus de 55 ans.

Fox News a confirmé vendredi que Smith, 43 ans, avait changé son plaidoyer de culpabilité après avoir comparu devant le juge du district sud de New York, Sidney H. Stein. La condamnation de Smith est maintenant fixée au 3 mars et il a été libéré sous caution.

LE DRAME JURIDIQUE DE LA STAR JEN SHAH DE ‘REAL HOUSEWIVES’ EXPLIQUÉ

« Jennifer Shah, qui se présente comme une femme d’affaires riche et prospère à la » télé-réalité « , et Stuart Smith, qui est décrit comme le » premier assistant » de Shah, auraient généré et vendu des » listes de prospects » d’innocents pour d’autres membres de leur stratagème d’escroquer à plusieurs reprises », a déclaré l’avocate américaine de Manhattan, Audrey Strauss, dans un communiqué au printemps dernier.

Les procureurs disent que Shah et Smith ont affiché leur style de vie somptueux au public comme un symbole de leur « succès », qu’ils prétendent être une fraude. « En réalité, ils auraient construit leur style de vie opulent au détriment des personnes vulnérables, souvent âgées, de la classe ouvrière », a ajouté Peter C. Fitzhugh, agent spécial chargé des enquêtes sur la sécurité intérieure du bureau de New York.

Le département de police de New York a déclaré que le nombre de victimes que Shah et Smith avaient dupé se chiffrait à des « centaines », ajoutant que la fraude présumée avait été perpétuée pendant près d’une décennie, à partir de 2012.

Shah maintient son plaidoyer de non-culpabilité et son procès devrait commencer en mars 2022.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS