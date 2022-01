La star de « Real Housewives », Jen Shah, appelle les excuses de Jennie Nguyen sur Instagram, insiste sur le fait qu’elle « ment »

La star de « Real Housewives of Salt Lake City », Jen Shah, appelle les récentes excuses de sa co-star évincée Jennie Nguyen.

Nguyen est apparue sur Instagram Live mercredi pour partager sa version de l’histoire après avoir été renvoyée du Bravo Afficher.

La star de la télé-réalité a affirmé qu’elle ne se souvenait pas si elle avait elle-même publié les publications refaites sur les réseaux sociaux ou si quelqu’un de son équipe l’avait fait, mais elle a assumé « l’entière responsabilité » de ce que les critiques ont qualifié de publications « racistes ». Dans son Instagram Live mercredi, Nguyen a déclaré qu’elle n’était pas « raciste ».

Cependant, Shah a affirmé que Nguyen « mentait » sur le fait de ne pas publier personnellement les diatribes sur les réseaux sociaux plus tard mercredi soir.

JENNIE NGUYEN, LA STAR DE « REAL HOUSEWIVES », S’EXPRIME POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS LE TIR SUR LES POSTES PASSÉS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

« Elle ment et elle a déjà admis en face qu’elle a posté chacun de ces messages dégoûtants ELLE-MÊME », Shah a écrit dans un commentaire. « Le fait qu’elle amène un homme noir sur son IG Live confirme simplement qu’elle n’a pas appris et qu’elle n’est pas désolée. »

« C’est le slacktivisme performatif à son meilleur. (No Slacktivism n’était pas une faute de frappe) », a-t-elle ajouté. « J’espère que Jennie pourra faire le vrai travail qu’il faudra pour grandir et changer ses opinions racistes et islamophobes. »

La décision de Bravo de licencier Nguyen est intervenue après que les fans ont appelé la star de la télé-réalité pour les messages qu’elle a partagés sur Facebook lors des manifestations de justice raciale qui ont eu lieu en 2020. Nguyen a plaidé pour la violence contre les manifestants dans plusieurs messages cet été-là, selon Page 6 .

Les excuses de Nguyen mercredi n’étaient pas ses premières. L’ancienne star de « Real Housewives » s’était précédemment excusée dans une déclaration partagée sur Instagram peu de temps après avoir été publiquement appelée.

« Je tiens à reconnaître et à m’excuser pour mes publications Facebook supprimées de 2020 qui ont refait surface aujourd’hui. À l’époque, je pensais que je dénonçais la violence, mais j’ai depuis appris à quel point mes propos étaient offensants et blessants », elle a écrit .

« C’est pourquoi j’ai désactivé ce compte il y a plus d’un an et pourquoi je continue d’essayer d’en savoir plus sur des perspectives différentes de la mienne. Je regrette ces messages et je suis sincèrement désolé pour la douleur qu’ils ont causée. »