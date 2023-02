La star de “Real Housewives”, Gretchen Rossi, le beau-fils de Grayson, est décédé à 22 ans après une bataille contre le cancer du cerveau

Grayson Smiley, le fils et le beau-fils des stars de “The Real Housewives of Orange County” Slade Smiley et Gretchen Rossi, est décédé à 22 ans.

Rossi a partagé la tragique nouvelle sur Instagram mardi, en écrivant “Nos esprits rationnels nous ont dit que ce jour pourrait arriver, mais nos cœurs ont toujours gardé l’espoir que ce jour ne se concrétiserait pas. Nous sommes plus que dévastés et le cœur brisé par la perte de Gray. Grayson Arroyo-Smiley était un être humain tellement spécial.”

Selon un site Web organisé par la mère de Grayson Michelle Arroyo, il a été diagnostiqué d’un cancer à l’âge de 6 ans.

“Grayson est l’âme la plus courageuse que je connaisse”, lit-on sur le site Web. “Chaque jour, je m’émerveille de l’émerveillement que mon petit garçon peut continuer à donner à tous ceux qui l’entourent la force et le courage de nous faire traverser notre voyage de la vie.”

Smiley et Rossi ont donné à leur fille Skylar Gray un deuxième prénom faisant référence à Grayson. L’autre fils de Smiley est Gavin.

“En ce qui concerne le deuxième prénom, nous voulions vraiment qu’il ait un lien avec la famille… Tout à coup, un jour, nous nous sommes regardés tous les deux et nous avons commencé à penser à son fils Grayson, qui est malade… Il a été, juste cet ange sur terre. Et c’est ce petit petit homme incassable”, a expliqué Rossi dans une interview avec ACCESS.

“C’était un ange sur cette terre et un guerrier incroyable… un guerrier comme personne n’en a jamais vu auparavant”, a-t-elle écrit mardi sur Instagram. Il luttait chaque jour contre sa douleur et son inconfort pour trouver de la joie dans les plus petites choses. Il chantait, dansait et riait toujours malgré les circonstances. Il était un véritable phare de lumière et d’espoir. Bien que sa vie ait été écourtée sur terre, il a eu un impact incroyable sur tant de gens. Le Seigneur savait que sa vie avait un but et toucherait beaucoup de gens en cours de route.”

“Nous sommes éternellement reconnaissants pour les nombreuses leçons apprises de ce petit homme, et son bel esprit va énormément manquer. Que le Seigneur le tienne entre ses mains, renouvelle son corps brisé et lui redonne vie. Ce n’est pas un au revoir mais plutôt voir bientôt petit homme… Nous t’aimons Grayson. Tu resteras à jamais dans nos cœurs. J’aime ton père, Gretchen et ta sœur Skylar Gray”, a écrit Rossi.

“Veuillez respecter notre vie privée alors que nous pleurons cette perte insupportable”, a-t-elle conclu.

Rossi est apparu dans l’émission de téléréalité pendant les saisons 4 à 8.