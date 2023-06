La star de Real Housewives, Ester Dee, révèle des cadeaux de 1 000 £ de son petit ami en disant qu’il « la gâte avec tout »

La star de REAL Housewives of Cheshire, Ester Dee, a révélé ses cadeaux de 1 000 £ de son petit ami, qu’elle appelle affectueusement M. Dee.

La star de télé-réalité de 38 ans vit une vie somptueuse avec son homme, s’envolant dans des avions privés à l’étranger et profitant de voyages d’anniversaire boujee.

Instagram

Instagram

La star profite d’un style de vie de jet-setter avec son homme[/caption]

Et la mère d’un enfant, Ester, qui vient d’acheter une propriété au Pays de Galles avec son petit ami Mr Dee, de son vrai nom Glynn, a révélé le cadeau coûteux qu’il lui a récemment acheté.

«Nous nous achetons des cadeaux et il m’a récemment acheté des lunettes de soleil Balmain à 1 000 £. Je lui ai rendu la pareille et lui ai offert un voyage en France en septembre.

« J’aime lui offrir des aventures, mais il aime me gâter avec absolument tout. »

Ester a continué à expliquer que M. Dee l’avait surprise avec un voyage très extravagant lors de son récent anniversaire.

Elle a ajouté: « Le meilleur rendez-vous que nous ayons jamais eu était pour mes 38 anse anniversaire. Il m’a emmené à Paris et nous sommes allés sur un bateau et avons regardé la tour Eiffel scintiller et avons dîné.

« J’avais un nouveau Cartier sous la main et c’était absolument fantastique. »

Ester a terminé en disant qu’ils sont retournés et « ont fait l’amour dans la chambre d’hôtel ».

Bien que son amoureux la comble de cadeaux somptueux, Ester explique qu’elle est responsable de la planification des voyages.

«Je suis toujours en charge et il écoute seulement où nous allons ensuite. J’ai l’habitude de voyager maintenant, de devoir aller entre Gibraltar et le Royaume-Uni.

Le jet-setter et Glynn ont déjà été mariés et Ester insiste sur le fait que cela les a dissuadés de recommencer – bien qu’il lui ait acheté beaucoup de bling.

Vers la fin de l’année dernière, Ester a déclaré : « J’ai deux bagues de fiançailles. Nous voulons faire une cérémonie de promesse – nous étions censés le faire l’année dernière – nous voulons nous faire une promesse devant Dieu.

«Je porterai une robe blanche, donc cela ressemblera à un mariage, mais cela ne nous liera pas légalement à M. Dee.

« La raison est que nous sommes tous les deux divorcés. Je veux juste une robe blanche, les gens savent qu’il est à moi mais une bénédiction de Dieu pour moi est plus qu’une bénédiction sur papier. Nous en discutons encore – je reçois des bijoux toute l’année, donc j’ai beaucoup de chance.

Et Ester a une théorie sur les raisons pour lesquelles certains mariages ne fonctionnent pas, ajoutant : « Il est incroyable, il me soutient, il aime ma fille mais il n’a pas eu une bonne expérience de mariage, comme moi.

« Les gens changent dans le mariage. Ils arrêtent de porter des vêtements sexy, ils arrêtent de se raser… J’aime beaucoup porter des vêtements sexy et me raser. Je le garde sur ses orteils !

Instagram

La star de télé-réalité a été emmenée à l’étranger pour un voyage surprise à Paris à l’occasion de son 38e anniversaire[/caption] Instagram

Ester dit qu’elle est responsable de l’endroit où la paire s’envolera ensuite[/caption] Instagram

Le couple a récemment acheté une maison au Pays de Galles[/caption]