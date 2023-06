La star de Real Housewives est totalement méconnaissable dans les clichés de mariage de retour alors qu’elle célèbre son 28e anniversaire

UNE des stars de Real Housewives of Cheshire semble totalement méconnaissable dans une sélection de clichés rétro avec son mari.

La favorite de la réalité s’est rendue sur Instagram pour rendre hommage à son « âme sœur » à l’occasion de leur 28e anniversaire de mariage.

Dawn Ward, 49 ans, qui a joué dans l’émission ITVBe entre 2015 et 2020, a partagé un certain nombre de jolis clichés d’elle-même et de son mari Ashley, 52 ans, sur sa page.

La star de la télévision a écrit une longue légende déclarant son amour à l’ancien footballeur anglais.

Dawn a déclaré: « Joyeux 28e anniversaire à mon âme sœur absolue @ashersnine.

« En faisant défiler ces photos, j’aurais pu en charger des centaines, mais en voici seulement 10 montrant non seulement que vous êtes un mari incroyable pour moi, un papa formidable pour nos 4 filles, mais maintenant un pop incroyable pour nos magnifiques petites-filles Skye et Mila.

« C’est passé si vite mais honnêtement, je ne pourrais jamais vivre cette vie incroyable sans toi.

« Merci d’être le meilleur mari, ami, partenaire commercial et de faire partie de tout ce que je fais dans ma vie.

« Honnêtement, je ne serais rien sans toi.

« Merci de toujours me soutenir dans toutes les situations et d’être là pour moi contre vents et marées. Je t’aime VRAIMENT plus que les mots ne peuvent le dire.

« Voici 28 autres années d’harmonie complète avec vous ! Joyeux anniversaire ma chérie.

L’heureux couple s’est rencontré pour la première fois dans un pub de Bolton en 1991.

Ils se sont ensuite mariés à l’église St Michael de Middleton le 2 juin 1995.

Le couple partage quatre filles Taylor, 25 ans, Darby, 27 ans, Aston, 14 ans et Charlie, 16 ans.

Après que Dawn ait quitté The Real Housewives, la famille a déménagé à Dubaï en 2021.

Faisant un clin d’œil à son ancienne vie au manoir Warford Hall, elle a écrit: « Mes dimanches sont un peu différents qu’avant, je dois dire une journée extrêmement relaxante avec @ashersnine. »

Après que Dawn ait quitté RHOC, une source a révélé : « Dawn a dit au revoir à Cheshire pour le moment et s’installe à Dubaï.

« Elle espère y lancer son entreprise de design d’intérieur qui connaît un énorme succès.

« Elle sera à Dubaï à temps plein pendant un certain temps, puis fera des allers-retours entre ses deux maisons.

« C’est une période vraiment excitante et Dawn a hâte de se mettre au travail là-bas. »

