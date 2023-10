La star de « Real Housewives of Beverly Hills » Brandi Glanville a été hospitalisée ce week-end.

Le dimanche, Glanville a partagé: « Je me suis effondré à la maison ce matin et mon FILS a dû appeler le 911 pour obtenir de l’aide ! Vous n’avez aucune idée de l’ampleur du stress auquel je suis confronté. » Elle partage deux fils avec son ex-mari Eddie Cibrian.

Glanville a informé ses fans lundi en expliquant qu’elle était prête à rentrer chez elle.

« Tout le monde dans mon hôpital est super gentil, super travailleur et ils se préparent à faire grève ! Ils méritent VRAIMENT plus !!! Mais je veux VRAIMENT partir », a-t-elle écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

La star de « sous le pont », KYLE VILJOEN, partage les détails d’une peur de la santé « douloureuse » et « TRAUMATIQUE » À LA SUITE D’UN DIAGNOSTIC ERREUR

La star de télé-réalité n’a révélé aucun détail sur sa maladie.

Un représentant de Glanville n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Glanville n’est pas la seule star de Bravo à avoir récemment connu un problème de santé. Kyle Viljoen de « Below Deck » a révélé qu’il avait reçu un diagnostic du syndrome de Stevens-Johnson (SJS) après avoir vécu « l’expérience corporelle la plus douloureuse et traumatisante » de sa vie, selon une publication Instagram partagée dimanche.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Le steward de « Below Deck Mediterranean » a partagé des photos de ses « ampoules qui s’aggravent » et d’autres symptômes tout en expliquant la réaction qu’il a ressentie après avoir commencé un nouveau médicament. Il a révélé qu’on lui avait initialement diagnostiqué une maladie pieds-mains-bouche dans une clinique sans rendez-vous avant de se rendre aux urgences pour être examiné par « plus de 20 médecins ».

Le star de télé-réalité a noté que le SJS est un « trouble rare et grave » affectant la peau et les muqueuses. Elle est généralement traitée comme une « urgence médicale » et nécessite une hospitalisation.

Il a encouragé ses près de 100 000 abonnés sur Instagram à « défendre » leur santé tout en donnant des conseils : « Si quelque chose ne va pas, cherchez un traitement. Deuxièmement, la famille et un système de soutien, c’est TOUT. Sans eux, je ne sais pas où je vais. Et troisièmement, essayez de toujours traverser les moments difficiles avec beaucoup d’amour et encore plus de rires (même lorsqu’ils font mal). »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS