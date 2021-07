La star de Ranbir Kapoor-Vaani Kapoor, « Shamshera », sera une « extravagance visuelle », selon le réalisateur Karan Malhotra

Le cinéaste Karan Malhotra, qui a réalisé le très attendu artiste sur grand écran « Shamshera », révèle que le film est un spectacle visuel pour le public. Le jour de son anniversaire aujourd’hui, Karan mélange le film de Ranbir Kapoor, Vaani Kapoor et Sanjay Dutt qui, selon lui, offrira une «expérience cinématographique saine de regarder des films en hindi» dans les salles.

« Je fêterai mon anniversaire en finalisant le mix de Shamshera, une vision que je chéris depuis un certain temps maintenant. J’ai hâte de partager Shamshera avec vous tous. En tant que cinéaste, j’ai eu la chance de pouvoir raconter des histoires que j’aimerais voir en tant que public et Shamshera est définitivement ce genre d’histoire. C’est une extravagance visuelle avec des émotions humaines complexes et elle mérite d’être sur grand écran où les gens ont, pendant des années, vécu une expérience cinématographique vraiment saine de regarder des longs métrages en hindi », a-t-il déclaré.

Karan se sent chanceux d’avoir trouvé la bonne équipe pour cet artiste d’action et il salue Ranbir Kapoor comme un » acteur qui définit la génération « . Il a déclaré: « J’ai la chance d’avoir trouvé un producteur inébranlable en Aditya Chopra et un casting et une équipe déterminés pour Shamshera qui ont toujours été à mes côtés dès le départ. son meilleur à Shamshera. Vaani Kapoor joue sa force et le complimente magnifiquement dans le film. En ce qui concerne Sanjay Dutt, vous allez être surpris. «

Karan pense que Shamshera célèbre tout ce qu’un film pan-indien en hindi représente et qu’il plaira à tous les segments du public qui voudraient regarder du bon cinéma sur grand écran après la pandémie. « J’ai grandi avec le cinéma hindi par excellence et je voulais créer un vrai film hindi bleu que tout le monde puisse apprécier dans les salles. Je suis convaincu que nous avons créé un artiste qui plaira à tout le monde. Nous attendons tous avec impatience le COVID- 19 situation pour s’améliorer dans notre pays et ensuite planifier la libération de Shamshera de la manière la plus grandiose possible », a-t-il conclu.