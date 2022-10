La star de Ram Setu, Akshay Kumar, donne un aperçu de sa puja de Diwali au bureau

C’est Diwali aujourd’hui et la superstar Akshay Kumar a décrit la fête des lumières comme son “jour préféré de l’année”. Akshay a lancé la célébration de Diwali en effectuant une puja dans son bureau.

S’adressant à Instagram, il a déposé une vidéo de la puja annuelle qui s’est tenue sur son lieu de travail et a adressé ses chaleureuses salutations à Diwali. “Roshini, rang aur unse bhi pyaari muskurahate. Sal ka mera sabse acha din. Aapko aur aapke parivar ko meri aur mere pur parivar ki aur se Diwali ki hardik shubhkamnaye (Lumières, couleurs et encore plus de beaux sourires. Mon meilleur jour de l’année ! Joyeux Diwali à vous et à votre famille de ma part et de toute ma famille)”, a-t-il légendé le clip.





Dans la vidéo, Akshay porte une kurta marron avec un pantalon blanc. Il semblait être absorbé par la puja car il était au milieu de l’aarti. La vidéo présente également la femme d’Akshay, Twinkle Khanna, et les membres de leur personnel.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Akshay prépare un nouveau film Ram Setu un jour après Diwali le 25 octobre. Réalisé par Abhishek Sharma, le film s’inspire de la mention du pont Ram Setu dans l’épopée hindoue Ramayana.

Jacqueline Fernandez et Nushrratt Bharuccha font également partie de Ram Setu. Outre Ram Setu, Akshay a également Selfiee avec Emraan Hashmi dans le pipeline et un remake de Soorarai Pottru de Suriya avec Radhika Madan.

Dans une récente interview, Akshay Kumar a rompu le silence sur l’affrontement au box-office avec Ajay Devgn vedette Merci Dieu. S’adressant à Hindustan Times, l’acteur a déclaré : “Il n’y a pas de conflit. Ne nous y référons pas comme ça. Ce sont deux films, avec des appels différents, qui sortent le même jour. C’est arrivé dans le passé et cela arrivera dans le futur. . Les fans choisiront de regarder celui qui leur plaît le plus ou, mieux encore, de regarder les deux. L’objectif principal est que nos fans profitent du festival au cinéma avec leurs amis et leur famille.

Élaborant sur son propre film, Akshay a ajouté : “Ram Setu est très fièrement ancré dans l’histoire et la culture indiennes. Sur le plan factuel, l’équipe s’est appuyée sur des recherches approfondies pour représenter ce qui est vrai et faire ressortir plusieurs faits inconnus. Sur le plan spirituel, côté sentimental, nous sommes non seulement restés émotionnellement respectueux, mais je peux vous assurer que les valeurs et les croyances associées à Shri Ram et Ram Setu sont maintenues de manière unique.”

LIRE | Diwali 2022: Thank God vs Ram Setu, Ae Dil Hai Mushkil vs Shivaay, les plus gros affrontements au box-office pendant le week-end festif

Il sera intéressant de voir qui sortira vainqueur de cette grande bataille. Alors que Ram Setu met également en vedette Jacqueline Fernandez, Nushrratt Bharuccha et Satya Dev, Thank God présente Sidharth Malhotra et Rakul Preet Singh dans les rôles principaux. (Avec les entrées de l’ANI)