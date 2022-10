La star de Ram Setu, Akshay Kumar, célèbre Dhanteras avec Twinkle Khanna, l’actrice l’appelle “la meilleure période de l’année”

Akshay Kumar est connu comme une personne « qui aime la famille », et il s’assure de donner la priorité à son peuple plutôt qu’au travail. Lors de la semaine festive de Diwali, l’acteur passe du bon temps avec sa famille. L’épouse et actrice de Kumar, Twinkle Khanna, a partagé deux photos de leurs célébrations de Dhanteras, et l’a même qualifiée de “meilleure période de l’année”.

Sur une photo, Kumar porte une kurta traditionnelle et pose avec une adorable Khanna. Sur une autre photo, Khanna a été capturée en train de se réjouir de l’ambiance festive. Twinkle était magnifique dans un sari. L’auteur a partagé le message avec la légende : “Le meilleur moment de l’année et c’est agréable d’être à la maison pour toutes les festivités. Joyeux Dhanteras !”

Voici le poste







Côté travail, Akshay amènera Ram Setu pour Diwali. L’aventure d’action sortira dans les cinémas le 25 octobre, affrontant Ajay Devgn, Sidharth Malhotra et Rakul Preet Singh’s Thank God. Récemment, le duo a organisé une fête d’anniversaire amusante pour leur fille Nitara à l’occasion de son 10e anniversaire, le 25 septembre. C’était une fête à la maison à laquelle tous ses amis étaient invités.

Partageant les vidéos et les photos de la fête d’anniversaire, Twinkle a écrit: “Et juste comme ça, elle a 10 ans. Notre maison est un gâchis mais nos cœurs sont pleins. Joyeux anniversaire mon brillant et magnifique bébé !” Des stars de Bollywood, dont Bobby Deol et Tahira Kashyap, ont également réagi au message. Bobby a écrit “joyeux joyeux anniversaire”. Tahira Kashyap a commenté: “Le bonheur toujours.” Huma Qureshi a laissé tomber des cœurs sous le poteau.

Plus tôt, en parlant à Yahoo, Twinkle a parlé de sa fille et a déclaré: “Je pense qu’elle (Nitara) est très jeune et qu’elle devrait garder sa vie privée. Je ne mets pas vraiment de photos de mon fils Aarav. En tant que parents, nous essayons de les tenir à l’écart des projecteurs jusqu’à ce qu’ils comprennent les conséquences et apprennent à se gérer. Outre Ram Setu, Akshay a également un remake de Soorarai Pottru Hindi et OMG 2 dans le pipeline.