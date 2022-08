La star de Raksha Bandhan, Akshay Kumar, s'ouvre aux critiques pour avoir sorti plusieurs films en un an; dit : 'Je ne passe que 8 heures sur...'

Akshay Kumar vient avec Raksha Bandhan next qui sort le 11 août 2022. Le film est un drame familial qui met également en vedette Bhumi Pednekar, Sadia Khateeb, Sahejmeen Kaur, Smrithi Srikanth et Deepika Khanna dans des rôles clés. Akshay Kumar collabore avec Aanand L Rai pour la deuxième fois après Arangi Re. Et à part Raksha Bandhan, Akshay a aussi plusieurs films dans sa cagnotte. Il a récemment annoncé un film et s’est fait critiquer pour avoir constamment laissé tomber des annonces de films tout le temps.

Akshay Kumar révèle avoir été critiqué pour avoir travaillé sur plusieurs films en un an

Akshay Kumar et son prochain film, Raksha Bandhan, sont à la mode depuis longtemps dans l’actualité du divertissement. Le film de l’acteur a également été appelé au boycott. En fait, ce ne serait pas la première fois que les films d’Akshay seraient récemment appelés au boycott. De plus, il a annoncé des films sur des films. Les deux derniers ont été des catastrophes en ce qui concerne le box-office. Lorsqu’on lui a demandé si la réponse ennuyeuse au box-office devrait rendre un acteur plus responsable avec les types de films, Akshay a admis que beaucoup de gens étaient dérangés mais le numéro du box-office et donc le scénario actuel dans l’industrie où Bollywood n’a donné que une poignée de hits doit être changé. Tout en parlant de travailler dans des films à la suite, Akshay Kumar a déclaré qu’il avait reçu de nombreuses suggestions et conseils d’initiés de l’industrie lui demandant d’aller lentement sur les films et d’aller doucement dans sa vie professionnelle.

Akshay Kumar défend son style de travail

L’acteur de Samrat Prithviraj a révélé qu’il prenait le plus grand nombre de vacances que n’importe quel acteur de l’industrie. Il a partagé qu’il ne travaillait jamais le dimanche et même le samedi, il travaillait des demi-journées. Akshay a révélé que même pendant ses journées de travail, il ne travaillait pas au-delà de 8 heures et pendant ces 8 années, il n’était que sur les plateaux et non dans la camionnette. “Mes 8 heures sont égales à 14-15 heures de n’importe quelle autre star. C’est mon engagement envers le cinéma”, a déclaré Akshay. L’acteur a révélé que même Aanand L Rai était impressionné par son style de travail et avait également changé sa perception du travail.

Sur le plan du travail, outre la vedette de Bhumi Pednekar Raksha Bandhan, Akshay Kumar a également OMG 2, Raama Setu (Ram Setu), Capsule Gill, Bade Miyan Chote Miyan, Housefull 5, Crack et Gorkha pour n’en nommer que quelques-uns. Il y a aussi une suite de Phir Hera Pheri dans le pipeline, selon les rapports.